El restaurante de Madrid que Hemingway, nobel de Literatura, declaró como el mejor del mundo: "Comimos cochinillo y bebí tres botellas de rioja alta"
Fundado el 1725, está reconocido como el restaurante más antiguo del mundo.
Aparte de excelente, la oferta gastronómica que encontramos en la ciudad de Madrid es de lo más variada. Pilar importantísimo de la cultura tanto de la ciudad como del país, en la capital podemos descubrir restaurantes con una propuesta tradicional, compuesta por platos de toda la vida elaborados con mucho cariño, restaurantes de especialidad, dando su toque personal a la cocina internacional, o restaurantes de cocina creativa e innovadora, los cuales apuestan por la modernización de los platos de toda la vida.
A pesar de esta amplia oferta culinaria de la que goza la ciudad, tan sólo es uno de todos los restaurantes que hay en ella el que puede presumir no solamente de ser el más antiguo de la ciudad, ¡sino el más antiguo del mundo entero!
300 años de historia
Ubicado en el número 17 de la calle Cuchilleros, a medio minuto de la emblemática Plaza Mayor, el Restaurante Botín es uno de los mayores referentes de la cocina tradicional en Madrid. Fundado en el año 1725, debe su nombre al tío de su fundador, un cocinero francés llamado Jean Botín, que llegó a Madrid a mediados del siglo XVII con la intención de trabajar para algún noble de la Corte.
En sus orígenes, el Botín estaba considerado como una “casa de comidas”, ya que por aquel entonces el término “restaurante” estaba reservado para ciertos establecimientos, poco frecuentes y muy exclusivos, que pretendían emular a los establecimientos parisinos.
La historia de este icónico restaurante ha quedado plasmada en cantidad de obras; las más importantes son quizás las de Ernest Hemingway, quien estableció una profunda amistad con Emilio González, el propietario del Botín por aquel entonces. El cariño que Hemingway sentía hacia González y el restaurante quedó plasmado en dos de sus obras: en su obra Muerte en la tarde, donde relata las ceremonias y tradiciones de las corridas de toros, Hemingway decía “… pero, mientras tanto, prefería cenar cochinillo en Botín que sentarme a pensar en los accidentes que puedan sufrir mis amigos.”; en otra de sus novelas, Fiesta, el autor escribió “Almorzamos arriba en Botín. Es uno de los mejores restaurantes del mundo. Comimos cochinillo asado (…) y bebí tres botellas de rioja alta”.
Aparte del célebre ganador del premio Nobel de literatura, por Casa Botín han pasado muchas otras figuras. Estrellas internacionales como Frank Sinatra, Ava Gardner y Tom Cruise, o novelistas tan importantes como Pérez Galdós son algunos de los clientes que ha tenido el restaurante; por otro lado, cuenta la leyenda que un jovencísimo Francisco de Goya trabajó allí como friegaplatos.
Una excelente oferta gastronómica
Como quizás ya ha quedado claro gracias a las palabras de Hemingway, el plato estrella de Casa Botín es su exquisito cochinillo asado al estilo castellano. Tal es así, que la revista Forbes le reservó el tercer puesto entre los 10 mejores restaurantes clásicos del mundo, haciendo mención especial tanto al cochinillo como al también delicioso cordero asado.
Además de estos platos tan icónicos, en la carta también podrás encontrar una buena merluza de pincho, lenguado fresco, las almejas Botín, la sopa castellana o un refrescante gazpacho, así como muchas otras delicias acompañadas de los mejores caldos. Aunque se define como cocina de autor, se apoya en siglos de tradición y las mejores materias primas.
De visita obligada para cualquiera que se encuentre en Madrid, el Botín ofrece una verdadera experiencia gastronómica. No es solo su maravillosa comida; el restaurante cuenta con varias salas, cada una con su propio ambiente, el cual transporta al comensal a otro tiempo. Si buscas una experiencia gastronómica inolvidable, no lo dudes; el Restaurante Botín es el sitio perfecto.
