El restaurante de Madrid que Hemingway, nobel de Literatura, declaró como el mejor del mundo: "Comimos cochinillo y bebí tres botellas de rioja alta"

La historia de este icónico restaurante ha quedado plasmada en cantidad de obras; las más importantes son quizás las de Ernest Hemingway, quien estableció una profunda amistad con Emilio González, el propietario del Botín por aquel entonces. El cariño que Hemingway sentía hacia González y el restaurante quedó plasmado en dos de sus obras: en su obra Muerte en la tarde, donde relata las ceremonias y tradiciones de las corridas de toros, Hemingway decía “… pero, mientras tanto, prefería cenar cochinillo en Botín que sentarme a pensar en los accidentes que puedan sufrir mis amigos.”; en otra de sus novelas, Fiesta, el autor escribió “Almorzamos arriba en Botín. Es uno de los mejores restaurantes del mundo. Comimos cochinillo asado (…) y bebí tres botellas de rioja alta”.