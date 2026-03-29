El restaurante italiano de Sevilla con unos baños árabes del siglo XII en el que trabajó Ferrán Adrià y ha conquistado a 'The New York Times': "Se cena de maravilla"

El horario de este restaurante que se sitúa encalle Mesón del Moro número 6 del barrio de Santa Cruz es de lunes a domingo de 13.15 a 17.00 horas, y de 19.30 a 00.00 horas, a excepción de los sábados y domingos, que en lugar de cerrar en el primer turno a las 17.00 horas, lo hace a las 17.15 horas.