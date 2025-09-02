El restaurante que está causando furor en Madrid, con más de 15.000 reseñas: "Hay que visitarlo una vez en la vida"

No obstante, como bien sabe un comensal habitual en Madrid, la belleza y el espectáculo sirven para llenar un restaurante que se viraliza en su apertura, pero no para mantenerlo en boga durante 10 años. A Rosi la Loca los clientes no vienen (solo) a hacerse la foto, vienen a comer. Su precio democrático, comida rica y una fuerte estrategia de marca centrada en el feedback los han mantenido en la cresta de la hora y hace que quien venga, repita. Solo en el mes de julio en el restaurante Inclán, segunda apertura del grupo, tuvieron 300 repeticiones de clientes. "Nosotros tenemos un lema: todo el que entra por la puerta tiene que irse mejor de lo que llegó", tanto clientes como personal, explica Minerva Tapial, CEO del grupo, a VIAJAR.