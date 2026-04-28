El restaurante favorito de la reina Letizia se ubica en el centro de Madrid: está especializado en comida cubana y tiene un precio medio de 25 euros

Si te gusta comer bien y probar platos nuevos, Madrid es para ti. Al ser una ciudad tan grande cuenta con una gran variedad de establecimientos expertos en comida griega, colombiana, mexicana, italiana, cubana… que te harán la boca agua. Es más, de este último estilo hay un uno que incluso ha logrado enamorar a la realeza.

Sol, Madrid / Istock / Elena Zolotova

Se encuentra en el centro de la ciudad, cerca de la Puerta del Sol, y es uno de los preferidos de la reina Letizia. Aunque es cierto que lo ha visitado durante su etapa como Reina, su gusto por él no es para nada nuevo, ya que aparentemente también lo frecuentaba durante la época en la que trabajaba como periodista. Cuenta con un ambiente impresionante, y comer en él se siente como hacer un viaje a otro continente.

Adriana Fernández

Una cultura muy deliciosa

Se trata de ‘La Negra Tomasa’, un restaurante abierto desde 1998 que ha logrado traer a España la cultura cubana de una manera excepcional. Con un precio medio por persona de 25 euros según TheFork, una plataforma para reservar mesas en restaurantes de forma online, este negocio ofrece platos que te harán enamorarte de la cocina cubana.

Ropa vieja cubana / Istock

Algunos de ellos son la ropa vieja tradicional, que consiste en un guiso de ternera a fuego lento con frijoles, arroz y plátano macho frito; el sándwich cubano, relleno de lechón asado, queso criollo, jamón a la plancha, pepinillos encurtidos y mostaza; y el tostón caribeño, hecho de plátano verde frito acompañado de queso criollo y ensalada coleslaw.

Un viaje a la vieja Habana

Si visitas ‘La Negra Tomasa’, no dudes en disfrutar de su música en directo, ya que tienen conciertos cada día con artistas como Las chicas de la Habana o Sentimiento Cubano. Gracias a su música, platos y a su impresionante decoración, comer en este restaurante se siente como hacer un viaje a la vieja Habana.

Abre todos los días desde las 13:30 hasta las 3:00 excepto los viernes, sábados y festivos que retasa el cierre una hora hasta las 4:00, por lo que es perfecto para ir a cenar y quedarse hasta tarde charlando y disfrutando de sus conciertos mientras tomas alguno de todos los cócteles que ofrece en su carta.

Según reseñas de diferentes clientes, ‘La Negra Tomasa’ es un lugar con “un ambiente que te deja un buen recuerdo y ganas de volver” y con una comida “espectacular, con cantidades más que saciantes”. Con la mayoría de las opiniones siendo de 5 estrellas, es hora de que seas tú quien vaya y pruebes este paraíso de la cocina cubana.