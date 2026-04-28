El restaurante favorito de la reina Letizia se ubica en el centro de Madrid: está especializado en comida cubana y tiene un precio medio de 25 euros
Sus clientes lo definen como un local con “un ambiente que te deja un buen recuerdo y ganas de volver”.
Si te gusta comer bien y probar platos nuevos, Madrid es para ti. Al ser una ciudad tan grande cuenta con una gran variedad de establecimientos expertos en comida griega, colombiana, mexicana, italiana, cubana… que te harán la boca agua. Es más, de este último estilo hay un uno que incluso ha logrado enamorar a la realeza.
Se encuentra en el centro de la ciudad, cerca de la Puerta del Sol, y es uno de los preferidos de la reina Letizia. Aunque es cierto que lo ha visitado durante su etapa como Reina, su gusto por él no es para nada nuevo, ya que aparentemente también lo frecuentaba durante la época en la que trabajaba como periodista. Cuenta con un ambiente impresionante, y comer en él se siente como hacer un viaje a otro continente.
Una cultura muy deliciosa
Se trata de ‘La Negra Tomasa’, un restaurante abierto desde 1998 que ha logrado traer a España la cultura cubana de una manera excepcional. Con un precio medio por persona de 25 euros según TheFork, una plataforma para reservar mesas en restaurantes de forma online, este negocio ofrece platos que te harán enamorarte de la cocina cubana.
Algunos de ellos son la ropa vieja tradicional, que consiste en un guiso de ternera a fuego lento con frijoles, arroz y plátano macho frito; el sándwich cubano, relleno de lechón asado, queso criollo, jamón a la plancha, pepinillos encurtidos y mostaza; y el tostón caribeño, hecho de plátano verde frito acompañado de queso criollo y ensalada coleslaw.
Un viaje a la vieja Habana
Si visitas ‘La Negra Tomasa’, no dudes en disfrutar de su música en directo, ya que tienen conciertos cada día con artistas como Las chicas de la Habana o Sentimiento Cubano. Gracias a su música, platos y a su impresionante decoración, comer en este restaurante se siente como hacer un viaje a la vieja Habana.
Abre todos los días desde las 13:30 hasta las 3:00 excepto los viernes, sábados y festivos que retasa el cierre una hora hasta las 4:00, por lo que es perfecto para ir a cenar y quedarse hasta tarde charlando y disfrutando de sus conciertos mientras tomas alguno de todos los cócteles que ofrece en su carta.
Según reseñas de diferentes clientes, ‘La Negra Tomasa’ es un lugar con “un ambiente que te deja un buen recuerdo y ganas de volver” y con una comida “espectacular, con cantidades más que saciantes”. Con la mayoría de las opiniones siendo de 5 estrellas, es hora de que seas tú quien vaya y pruebes este paraíso de la cocina cubana.
- Los 10 viajes que debes hacer después de cumplir los 50: experiencias de lujo silencioso, retiros en masías y cruceros de expedición donde el confort es la prioridad absoluta
- Las 10 estaciones de tren más espectaculares de España: joyas modernistas de la 'Belle Époque' con vidrieras de colores, jardines tropicales interiores y grandes marquesinas de hierro
- La ciudad con la única muralla romana entera del mundo es un paraíso gastronómico: vive custodiada por 71 torres legendarias, es Patrimonio de la Unesco, y su tapeo es famoso en toda España
- Este sendero costero de 10 kilómetros es la envidia del Mediterráneo: recorre una Reserva de la Biosfera entre calas de color turquesa, torres de vigilancia pirata y chiringuitos de lujo donde comer los mejores arroces del mundo
- Los chefs dictan sentencia: la ciudad con las mejores tapas de España está en el norte y tiene uno de los paseos marítimos más elegantes de Europa
- La ciudad donde mejor se come de Europa es la cuna de la dieta mediterránea: tiene cuatro Patrimonios de la Unesco, un café único y vuelos directos diarios desde España
- El pueblo amurallado más bonito de Ávila no es su capital: tiene un castillo de cuento, calles empedradas y fue escenario de grandes batallas medievales
- Los chefs españoles coinciden: el triángulo de oro de la gastronomía nacional se desplaza a una provincia de Castilla considerada 'capital de la tapa' y famosa por su lechazo a fuego lento y sus tintos de autor