El restaurante favorito de Karlos Arguiñano está en un pueblo medieval de 3.000 habitantes: con una cocina basada en el producto de temporada, es famoso por su chuleta

Inicios de diciembre es la época perfecta para visitar este pueblo, pues la noche del siete de diciembre celebra su fiesta más importante, la Fiesta de Los Marchos. Celebrada desde tiempos ancestrales, a las siete de la tarde de la víspera de la Fiesta de la Inmaculada, el repique de campanas marca la hora de encender las más de cien hogueras que hay repartidas por todo el pueblo. Antiguamente se hacían con broza (plantas secas de las huertas), pero actualmente se han substituido por cartones y maderas; todo lo que se pueda quemar para llenar las cales de color y calor. La fiesta sirve, además, para celebrar con familia y amigos la primera cena de las próximas navidades.