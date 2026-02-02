El restaurante favorito de Jesús Calleja es, también, uno de los menos conocidos: “Es un sitio muy especial en el que te sientes como en casa”

Si le preguntas a Jesús Calleja por su restaurante favorito, te dirá que es un lugar al que le encanta ir con sus amigos y que es tan bueno que incluso ha llevado a algunos invitados de sus programas. Se llama ‘El Clandestino Gastrobar’, y se encuentra en la calle Cervantes, en la ciudad de León. Según él, "es un sitio que se ha puesto muy de moda para tomar cortos y tapear por la ciudad", así que no dudes en pasarte si visitas la zona.