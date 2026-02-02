El restaurante favorito de Jesús Calleja es, también, uno de los menos conocidos: “Es un sitio muy especial en el que te sientes como en casa”
Si quieres disfrutar de una buena comida y conocer uno de los lugares más infravalorados de España, este restaurante es perfecto para ti.
Jesús Calleja es el explorador y viajero por excelencia, por lo que si hay una persona que conoce las diferentes culturas y estilos de vida de todo el mundo es él. Mediante sus programas, ha viajado a lugares como Japón, Jordania, Sudáfrica, Chile e incluso el espacio exterior. Es una de las pocas personas que mejor conocen nuestro planeta (e incluso más allá).
Al haber viajado tanto, Calleja ha podido probar una gran variedad de platos de diferentes sabores y lugares. Sin embargo, el presentador lo tiene claro: su restaurante favorito está en España y, según sus palabras, "es un sitio muy especial, me siento como en casa". Si alguien que ha probado tantos tipos de comida dice esto de un establecimiento, es que merece mucho la pena.
Un restaurante especial
Si le preguntas a Jesús Calleja por su restaurante favorito, te dirá que es un lugar al que le encanta ir con sus amigos y que es tan bueno que incluso ha llevado a algunos invitados de sus programas. Se llama ‘El Clandestino Gastrobar’, y se encuentra en la calle Cervantes, en la ciudad de León. Según él, "es un sitio que se ha puesto muy de moda para tomar cortos y tapear por la ciudad", así que no dudes en pasarte si visitas la zona.
El presentador es originario de Fresno de la Vega, un pequeño pueblo en la provincia leonesa, por lo que este restaurante no solo le hace sentirse en casa, realmente está en ella. Según él, es un sitio en el que ha vivido muy buenos momentos. Además, afirma que tiene algunos de sus platos preferidos, como las costillas glaseadas, el gazpacho de sandía o el tartar de salmón y vieiras.
Un lugar infravalorado
Jesús Calleja pregona con gran orgullo ser leonés, y no es para menos. León es una de las provincias más infravaloradas de España, pero cuenta con rincones impresionantes. Las Médulas, Ponferrada, el Valle del Silencio, Riaño o Astorga son solo 5 de todos los lugares que deberías conocer al menos una vez en la vida.
Si tienes la oportunidad de acercarte a León, no dudes en pasarte por ‘El Clandestino Gastrobar’, ya que cuando vuelvas a casa es muy posible que no solo sea el restaurante favorito de Calleja. Además, podrás aprovechar y conocer una de las provincias más subestimadas y una gran joya del interior de España. Si quieres vivir una experiencia única, León es para ti.
