El restaurante favorito de Jesús Calleja (60 años) es perfecto para los amantes de las tapas "De madera, con inspiración neoyorquina y un jardín vertical precioso"
Jesús Calleja es una de las personas que más ha viajado por todo el mundo, pero su restaurante favorito sigue estando en su querido León.
El currículum de Jesús Calleja no es como el de otras personas: ha ascendido el monte Everest y las Siete Cumbres (las montañas más altas de cada continente, sumando Norteamérica y la Antártida), ha viajado al espacio convirtiéndose en el primer turista espacial español, es piloto de avioneta y helicóptero, ha presentado varios programas de aventuras y expediciones en televisión...
El presentador nació en Fresno de la Vega, una villa leonesa que no alcanza los 500 habitantes. Allí fue donde forjó su interés por las expediciones, cuando su padre le leía historias de Edmund Hillary, Ernest Shackleton, Robert Falcon Scott o Roald Amundsen. Desde muy pequeño, se lanzaba a explorar los montes, mientras su padre y su hermano pescaban, hasta que se le hacía de noche y tenían que ir a rescatarlo.
El restaurante favorito de Jesús Calleja
Es un aventurero nato y conoce cientos de países, culturas y gastronomías, habiendo probado incluso los platos más extraños. Pero cuando se trata de elegir restaurante, la tierra siempre gana. Su favorito está en su León natal, y él lo describe como "un sitio muy especial" en el que se siente "como en casa". A pesar de disfrutar de cada una de sus expediciones, volver al hogar siempre sienta bien.
El lugar se llama 'El Clandestino Gastrobar', y se encuentra en la calle Cervantes de León, en pleno centro. Desde el portal del restaurante advierten: "Nada más entrar, te sorprenderá su carácter urbano. Apostamos por una gastronomía diferente, divertida y actual". Quizá por eso llama tanto la atención de Calleja. En una entrevista para la Guía Repsol, afirmó que "es un sitio que se ha puesto muy de moda para tomar cortos y tapear por la ciudad".
Oferta gastronómica y decoración
También contó que sus dueños, Toni y Lita, "tienen mucha experiencia en este tipo de negocios y saben hacerte sentir bien". Tan enamorado está, que es el punto de encuentro con sus amigos e incluso ha llevado a algunos invitados de sus programas para que probaran sus platos favoritos. "Aquí he vivido muy buenos momentos y tiene algunos de mis platos favoritos, como las costillas glaseadas, el tartar de salmón y vieiras o el gazpacho de sandía", dijo.
Su carta es extensa y en ella se pueden apreciar influencias de todo el mundo, un detalle que seguro que encanta al viajero. Tienen otras recetas como el tartar de pez mantequilla con huevo de codorniz escalfado y enoki en tempura que te lleva directo a Japón; el taco de gambón crujiente con salsa mex de coco y achiote, pico de gallo de mango y petazeta de lima que te hace viajar a México; o el Pad Thai con calamar, gamba, huevo, cilantro, cacahuete tostado y lima que te conduce hasta Tailandia.
Hay otro elemento que destaca y es la decoración, que, según él, "es diferente a los bares de la zona, moderna, de madera, con inspiración neoyorquina y un jardín vertical precioso que comunica salones". Es un lugar en el que se da mucha importancia al entorno que, con su iluminación cambiante, te va llevando por diferentes ambientes a lo largo del día. O sus zonas verdes, que dan la sensación de estar comiendo en pleno bosque. Lo que está claro es que, cuando entras, te das cuenta de por qué es el preferido de Jesús Calleja.
Síguele la pista
Lo último