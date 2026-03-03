El restaurante favorito de Belén Cuesta: “Siempre que voy me dicen que pido mucho, pero está tan bueno que no sabemos qué no elegir”

El restaurante del que habla Belén es La Taberna Errante, un local especializado en comida casera situado en el barrio de La Latina, en Madrid. A sus propietarias les encanta la cocina peruana, asiática y española, y en su carta ofrecen platos como callos, oreja a la plancha, bonito o ceviche. No obstante, su plato estrella y del que todos repiten es una ensaladilla rusa con un ingrediente secreto que todavía nadie ha adivinado. Es más, incluso tienen un segundo local en el Rastro de Madrid que se especializa en ella y solo abre los domingos.