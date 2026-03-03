El restaurante favorito de Belén Cuesta: “Siempre que voy me dicen que pido mucho, pero está tan bueno que no sabemos qué no elegir”
Es uno de los mejores rincones de Madrid y está especializado en comida casera.
A la mayoría de los españoles nos encanta comer fuera de casa. Ir a un bar o restaurante con amigos, charlar, reírnos y disfrutar de una buena comida es uno de los planes por excelencia del fin de semana. Afortunadamente, España tiene cientos de miles de locales, por lo que la oferta es infinita. Sin embargo, esto a veces se puede volver en nuestra contra porque, ¿cómo sabemos cuál es el mejor?
Para elegir el adecuado, o nos guiamos por el instinto o nos basamos en alguna reseña u opinión de algún conocido. Esta vez nosotros no te recomendamos ninguno, sino que lo va a hacer Belén Cuesta, una de las actrices más importantes y reconocidas del cine español. Los platos de este restaurante madrileño están tan deliciosos que, según ella, “siempre que voy me dicen que pido mucho, pero está tan bueno que no sabemos qué no elegir”.
Un restaurante casero
El restaurante del que habla Belén es La Taberna Errante, un local especializado en comida casera situado en el barrio de La Latina, en Madrid. A sus propietarias les encanta la cocina peruana, asiática y española, y en su carta ofrecen platos como callos, oreja a la plancha, bonito o ceviche. No obstante, su plato estrella y del que todos repiten es una ensaladilla rusa con un ingrediente secreto que todavía nadie ha adivinado. Es más, incluso tienen un segundo local en el Rastro de Madrid que se especializa en ella y solo abre los domingos.
Otro de los platos caseros más deliciosos de la carta son sus albóndigas. Según le ha dicho Belén a la revista ELLE, “en este restaurante de Madrid comería todos los días, la cocinera prepara unas albóndigas tradicionales 'de la Sofi' riquísimas”. Es un plato que le encanta y, además, su receta es una herencia de la madre de la chef.
Una ubicación privilegiada
Aparte de comida deliciosa y un trato exquisito, otra de las razones por la que este restaurante es uno de los mejores de Madrid es su ubicación. Después de comer, no hay nada como dar un paseo por La Latina y disfrutar de unas calles llenas de ambiente y vida. Además, es un lugar muy bien conectado si no eres de Madrid y quieres aprovechar y visitar la ciudad.
La Taberna Errante es muy buen sitio si quieres conocer el Madrid tradicional y disfrutar de un rato agradable mientras disfrutas de una comida igual de buena. Abre de jueves a domingo, por lo que es perfecta para disfrutar del fin de semana. Eso sí, no es muy grande, por lo que si quieres ir recuerda reservar con antelación.
