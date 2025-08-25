El restaurante de España preferido por los camioneros: una familia puede comer con un solo plato
Es punto de encuentro de cualquier viajero que pase por la zona a la hora de comer, un restaurante ideal si buscas comer bien y a buen precio.
Dicen que si quieres comer bien, tienes que parar donde veas muchos camiones aparcados, y este es uno de esos sitios. A la hora de organizar un viaje, es igual de importante planificar las paradas que realizaremos en destino final, como las paradas que haremos durante el trayecto. Cuando viajamos hacia lugares lejanos es normal pasar mucho tiempo en la carretera, y algo muy común suelen ser las paradas para descansar. Estirar las piernas, tomar aire fresco o simplemente apreciar más de cerca el entorno son motivos más que suficientes para realizar alguna que otra parada a lo largo del camino. Pero lo más habitual en este tipo de viajes, sobre todo cuando llega esa hora del día, son las paradas para comer.
Muchos viajeros prefieren traer algo ya hecho de casa y no tener que preocuparse por donde parar a comer, pero otros prefieren probar suerte en restaurantes de carretera, y este lugar es perfecto para comer bien y a buen precio. Nos desplazamos hasta Santander para visitar el restaurante “Eneldo y Tomillo”, situado en el barrio San Martín del Pino, 23, bajo 0. Día tras día, este es el punto de encuentro decenas de camioneros que aparcan sus vehículos para disfrutar de un delicioso menú de comida casera, con el que una familia podría comer con un solo plato.
Muchos son los que afirman que, a pesar de no destacar por ser un restaurante demasiado espacioso, este lugar es el indicado si quieres disfrutar de comida tradicional a muy buen precio. La calidad de los productos es excepcional, algo que se disfruta aún más acompañado de la impecable atención y cuidado de sus camareros, haciendo de este lugar un espacio perfecto para recargar fuerzas durante esta parada en tu viaje.
El ingrediente secreto: ir sin prisa
Las prisas nunca son buenas, y este restaurante pone el dicho en práctica, pues en “Eneldo y Tomillo” no se admiten reservas, por tanto, es importante venir sin ninguna prisa y estar dispuesto a realizar alguna que otra espera, pero que, sin duda merecerán mucho la pena.
El restaurante ocupa el puesto 238 en la lista de los 900 establecimientos para comer en Santander de la página web “Gastroranking”, un portal web que compara los mejores restaurantes de España. El elevado puesto en esta prestigiosa lista viene sobre todo por su comida: las elaboraciones caseras, los productos de calidad o sus asequibles precios, son solo algunos de los motivos que hacen que el restaurante “Eneldo y Tomillo” en Santander, se cuele en esta posición de la lista.
Tradición en tu mesa
Su comida es casera y cuidada, con un menú muy variado y tradicional. Destacan primeros platos como alubias verdinas con gambón y bacalao, risotto de setas, verduras con jamón, o la ensalada de pulpo. Como segundos tenemos elaboraciones como carnes como chuleta con salsa de queso picón o magret de pato, así como pescados frescos a la plancha, como merluza y corvina.
Por su puesto, el local cuenta con postres caseros como tarta de queso, flan de huevo, tarta de praliné o arroz con leche. El menú de “Eneldo y Tomillo” tiene un precio de 17,50 euros por persona, pero también cuenta con la opción de menú especial (22,50 euros), o la posibilidad de comer de carta (entre 25 y 30 euros).
Como llegar a “Eneldo y Tomillo”
Para llegar al restaurante “Eneldo y Tomillo”, en Santander en caso de salir desde la ciudad de Bilbao, tomaremos la carretera A-8, lo que nos llevará aproximadamente 1 hora y 10 minutos. Por otro lado, si salimos desde ciudades como Oviedo o Gijón, de la misma manera la mejor ruta será la A-8. La duración del viaje será de entre 1 hora y 45 minutos y 2 horas, aproximadamente.
