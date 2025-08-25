El restaurante de España preferido por los camioneros: una familia puede comer con un solo plato

Dicen que si quieres comer bien, tienes que parar donde veas muchos camiones aparcados, y este es uno de esos sitios. A la hora de organizar un viaje, es igual de importante planificar las paradas que realizaremos en destino final, como las paradas que haremos durante el trayecto. Cuando viajamos hacia lugares lejanos es normal pasar mucho tiempo en la carretera, y algo muy común suelen ser las paradas para descansar. Estirar las piernas, tomar aire fresco o simplemente apreciar más de cerca el entorno son motivos más que suficientes para realizar alguna que otra parada a lo largo del camino. Pero lo más habitual en este tipo de viajes, sobre todo cuando llega esa hora del día, son las paradas para comer.