El restaurante de la costa gaditana que ha enamorado a Antonio Carmona con su arroz con carabineros, su ensalada de pulpo y el solomillo de atún rojo: "Todo servido frente a la playa"

Frente a la playa de El Palmar, en el municipio gaditano de Vejer de la Frontera, se encuentra un restaurante que se ha convertido en el favorito de Antonio Carmona por su arroz con carabineros, su ensalada de pulpo y el solomillo de atún rojo. Se trata de Casa Juan, un restaurante que, gracias a la opinión del cantante de Ketama, ha recibido un Solete de la Guía Repsol.

Adriana Fernández

Para esta nueva edición de los Soletes, la guía ha contado con más de 60 famosos, que han mostrado sus sitios favoritos de todo el país para que sean elegidos como los nuevos Soletes de la Guía Repsol. Y, en el caso de Carmona, el vencedor ha sido Casa Juan, un negocio situado a pie de playa con cerca de medio siglo de vida.

Arroz con carabineros, pulpo y atún rojo frente al mar

"Entre sus platos, el artista destaca el arroz con carabineros, la ensalada de pulpo o el solomillo de atún rojo con crema de naranja y calabaza. Todo ello servido frente a la playa de El Palmar", señala la publicación sobre la opinión del cantante sobre este negocio.

Un restaurante que cuenta con las mejores vistas de la costa gaditana y los productos más frescos y sabrosos. "En Casa Juan, nos enorgullecemos de trabajar con la mejor materia prima de la zona, lo que denominamos 'Producto Km. 0'", afirman desde este restaurante que ha conseguido conquistar a Carmona y ganar un Solete de la Guía Repsol.

Una carta marinera con productos de Conil y Vejer

Tal y como indican, su carta es un claro homenaje al mar en el que destacan sus arroces, guisos marineros, mariscos frescos y pescados del día, así como las verduras y hortalizas de temporada que consiguen de las huertas de Conil y Vejer.

"Nuestra esencia radica en ofrecer una cocina que celebra los sabores auténticos de la región, donde el mar y la tierra se fusionan para deleitar los paladares más exigentes", aseguran desde este restaurante.

Este negocio gaditano abrió sus puertas por primera vez en 1979 y se localiza en Carretera de la Playa sin número de El Palmar de Vejer.

Atardecer en El Palmar / Unsplash / Tino Rischawy

La otra recomendación de Antonio Carmona para la Guía Repsol

Pero este no es el único establecimiento que ha escogido Carmona para otorgarle un Solete de la Guía Repsol, sino que entre sus recomendaciones destaca el Kiosko Moret, localizado en Madrid, un restaurante-terraza del que Carmona afirma que "aquí se puede ver una de las mejores puestas de sol de Madrid".

Pero el artista no solo resalta sus vistas, sino que Carmona lo ha escogido por su gastronomía, ya que afirma que tiene "buenas carnes y pescados a la brasa".

Fuente: El Correo de Andalucía