El restaurante que ha conquistado a Carlos Herrera (68 años) es también el favorito de Alberto Chicote y los hermanos Adrià: con una deslumbrante vitrina de cigalas, centollos, navajas y otros frutos del mar del Levante

Lleva 43 años abierto y desde hace 25 es una de las marisquerías de referencia de la ciudad, y aunque sus responsables, Nieves Ortiz y Pepe Rojas, pertenecen al municipio vecino de Riogordo, su proyecto se ha labrado en la ciudad capital y ahora, a manos de su hijo, el legado continúa.

Adriana Fernández

Quizá sea por este cariño evidente que cada día son muchos los que confían en el producto del matrimonio, una fama que ha llamado la atención de grandes personalidades entre las que se suman una de las voces de referencia de la historia moderna española, la del locutor Carlos Herrera.

Vista aérea de la ciudad de Málaga / Istock

Un bar de toda la vida

Cada día José hijo selecciona una cuidada oferta de productos traídos directamente de las lonjas, generalmente de La Caleta de Vélez, para después dirigirse al barrio de Ciudad Jardín, una zona alejada del centro de Málaga donde se encuentra El Cateto.

Paseo marítimo de Málaga / Istock / Arpad Benedek

De aspecto austero y sencillo, su interior, de puro contraste, recibe cada día “llenos completos” de asistencia, gracias a una cocina "de toda la vida" que ha conseguido ganarse a base de cigalas, centollosnavajas y, por qué no, también albóndigas, croquetas y huevos fritos, un renombre en la ciudad.

El secreto se divide entre el espectacular producto y la mano experimentada de los propietarios, quienes además del propio restaurante llevan las "recomendaciones del día", y como admitía la propietaria al medio digital Gastroactitud: “Aquí la carta soy yo”.

Los precios rondan entre los 50 y 70 euros, aunque hay quienes plantean una horquilla más baja, puesto que es la elección del marisco la que puede encarecer la cuenta, y aunque el precio es variable la opinión general no falla, reflejada en diversas reseñas de Google, que destacan el “personal magnífico, sus pescados y mariscos exquisitos, frescos y de excelente calidad”, y un “ambiente cercano y acogedor”.

“No ha sido fácil”, aseguraba el malagueño Rojas en conversación con El Español, “pero poco a poco se ha conseguido”, triunfaba con relación al éxito de su negocio.

Carlos Herrera, sin embargo, no es el único en disfrutar de este restaurante escondido, y muchos otros como Pablo Alborán, Alberto Chicote, o los hermanos Adrià, han disfrutado de sus mariscos, siendo estos últimos, precisamente, quienes recomendaron, junto al locutor, este restaurante en antena.

Un paseo por la ciudad

Pero queda mucho por hacer después de darse el homenaje, y el paseo hasta el centro de la ciudad es la excusa perfecta para bajar la comida y disfrutar de una apacible tarde en este rincón del Levante.

Castillo de Gibralfaro, Málaga / Istock

Entre los reclamos turísticos de la ciudad destaca el Castillo de Gibralfaro, que supone la mayor fortaleza de Al-Ándalus, protección de la Alcazaba de Abderramán I y original de un antiguo faro fenicio-púnico, que da nombre al que hoy lo bautiza. Este templo otorgado por los Reyes Católicos conforma una de las vistas más espectaculares de la ciudad, y una visión 360º que ayuda a entender la disposición del casco antiguo de la ciudad.

Siguiendo con las joyas de la historia, visita el Teatro Romano, a los pies de la Alcazaba, rescatado a mediados del siglo XX y declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento Artístico.

Catedral de Málaga / Istock

Y si quieres terminar el paseo con un buen sabor de boca visita la Catedral de Málaga, un viaje por la arquitectura desde la mezquita islámica hasta la mole del catolicismo que hoy se impone sobre la ciudad, un regalo del Renacimiento conocido popularmente como “La Manquita”, a falta de dos torres que no opacan su belleza, catalogada como Bien de Interés Cultural desde el año 1931.