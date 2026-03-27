El restaurante de comida tradicional de Sevilla que es el favorito de la infanta Elena: "Siempre toma lo mismo"

Cada vez que la infanta Elena viaja a Sevilla, ciudad que le apasiona y a la que admira, acude a un mismo restaurante y pide los mismos platos. No importa el resto de opciones que tenga, el lugar de la capital en el que se encuentre o el tiempo del que disponga, siempre acaba disfrutando de sus bocados favoritos en un reconocido restaurante que se ha convertido en su imprescindible: La Grulla.