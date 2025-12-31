El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río

Si a la buena comida le sumamos paisajes espectaculares, el resultado es una experiencia que no debemos perdernos. Esto es lo que ocurre con un restaurante de lo más mágico situado en la provincia de Ourense y que cada vez más gente denomina como «el más bonito de Galicia». Esta denominación está tan extendida que ha llegado incluso a oídos de gente de fuera de Galicia, como el creador de contenido gastronómico 'Cenando con Pablo'.