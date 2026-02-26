Vete a comer a un restaurante en Barcelona y llévate gratis los platos, las sillas y hasta la mesa

Aún no has terminado de comer y ya te estás frotando las manos, como si fueras Trump pensando en el petróleo de Venezuela. “Te puedes llevar lo que quieras”, te invita el dueño del restaurante. Parece una alucinación. El menú (36,90 € para dos personas), incluye los platos en los que acabas de comer, los cubiertos, hasta las sillas y la mesa. Detrás hay un par de estanterías con morteros de la yaya, sifones más antiguos que Jordi Hurtado, máquinas de escribir por las que se pegaría un moderno, ¿eso son fósiles? “Te puedes llevar lo que quieras”, insiste el dueño. “A mí también –se ríe-, pero yo como mucho”.