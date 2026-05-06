El restaurante de Barcelona que ha enamorado a Steven Spielberg y Barack Obama: con aires de la Belle Époque, dicen que su propuesta gastronómica es "una declaración de amor a la ciudad"

No hay nadie que pueda resistirse a la gastronomía española, ni siquiera personalidades de la talla del cineasta Steven Spielberg o el expresidente de Estados Unidos Barack Obama. Degustar la comida de España es mucho más que simplemente comer, es también comprender a un pueblo a través de los platos, es aprender la tradición y la historia de esos lugares y es viajar con los cinco sentidos gracias a la combinación perfecta de alimentos.

El Hotel Palace de Barcelona alberga el restaurante favorito de Spielberg y Obama / Istock / Paul McKinnon

Estas dos celebridades cayeron rendidas a los pies del arte culinario del restaurante Amar Barcelona en el Hotel Palace de la Ciudad Condal. Un espacio que se autodescribe como "una sala de 1919, con elegancia contemporánea: tonos azules, molduras doradas y candelabros de cristal". Al más puro estilo de la Belle Époque. En la web oficial también explican que es fruto de la colaboración del icónico hotel con el chef Rafa Zafra.

Adriana Fernández

También dice ser "una declaración de amor a la ciudad, al Mediterráneo y a una cocina honesta basada en el producto". Y eso es algo que se traslada tanto a sus platos como al espacio. El chef es de origen sevillano, pero emplea productos de cercanía y frescos para crear platos con técnicas cuidadas y de enorme personalidad. La experiencia se completa con una carta que homenajea a los grandes cortes de carne, centrándose en el Solomillo Rossini.

El restaurante catalán que enamoró a tres grandes de la cultura

"La tradición se fusiona con una visión renovada de la alta cocina", como explican ellos mismos, lo que enamoraron tanto a Barack Obama como a Steven Spielberg, que acudieron a disfrutar de esta experiencia justo antes del concierto de Bruce Springsteen en Barcelona, en abril de 2023. Cenaron junto al Boss y salieron encantados del encuentro. Según explicó Zafra a RAC1, fue Obama quien seleccionó el restaurante por recomendación del chef José Andrés.

El cocinero, además, se encargó de elegir parte del menú nocturno que tomaron, incluyendo especialidades como biquini con trufa a la tostada de brioche con mantequilla y caviar, gambas de Roses, ostras maceradas, carpaccio de cigalas, lenguado a la meunière y carne de wagyu. Para el resto de los mortales, hay posibilidad de escoger entre la carta y el menú degustación "Amar lentamente", que a día de hoy tiene un precio de 145 euros por comensal.

Menú degustación y carta donde reinan los productos del mar

Incluye algunas de esas especialidades que tomaron los famosos, y también otros platos como espuma de patata, yema curada y foie, buñuelo de sifón relleno de bogavante, escudella marinera o txipirón de anzuelo a la bruta y salsa meunière; y de postres pastel enrollado de mango y yogur, una versión propia del pastel de limón y petit fours. La carta cuenta con secciones dedicadas al picoteo, las ostras, el caviar, la montaña, el mar, las carnes y la huerta.

Amar Barcelona es un restaurante que prima la pasión por el mar. "Los productos, en los que la estacionalidad, la temporada y el origen son conceptos fundamentales, se sitúan en el eje central de las recetas", afirman. Pero también los clásicos que formaron la carta del que fuera el hotel Ritz de Barcelona que se convirtió en el actual Palace, así como a la cocina tradicional catalana. Sin duda, la mejor manera de enamorarse de Barcelona a través de la comida.