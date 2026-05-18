El restaurante asturiano donde cenaron Meryl Streep y Antonio Banderas: un clásico histórico famoso por su fabada y su merluza con emulsión de tomate

Una de las mejores actrices de todos los tiempos, protagonista de más de cien películas (y las que le quedan) y galardonada con decenas de premios a lo largo de su extensa carrera, Meryl Streep recibió hace un par de años el Premio Princesa de Asturias de las Artes. Durante sus días en la capital asturiana, en la que fue recibida con todos los honores, la actriz visitó, junto a Antonio Banderas, uno de los restaurantes más icónicos de la localidad.

Los premios Princesa de Asturias se entregan en la ciudad de Oviedo / Istock / DoloresGiraldez

El primer restaurante de todo el Principado en poder presumir de ser galardonado con una estrella Michelin, el Casa Fermín es uno de esos restaurantes que, si te encuentras en la ciudad de Oviedo, deberías visitar y disfrutar de su excelente oferta gastronómica. Con una carta clásica y tradicional donde el producto es el verdadero protagonista, el restaurante cuenta también con un menú degustación y una magnífica bodega.

Adriana Fernández

Un restaurante con mucha historia

Fundado hace más de un siglo -en el año 1924 para ser más precisos-, el Casa Fermín es un auténtico templo de la gastronomía asturiana. Actualmente dirigido por la tercera y cuarta generación, fue en 1974 cuando el restaurante consiguió su estrella Michelin, la primera en ser concedida en todo Asturias; cuenta además con dos Soles de la Guía Repsol.

Actualmente situado en la calle San Francisco -muy cerca del Parque de San Francisco, el Museo de Bellas Artes de Asturias, y la Catedral de San Salvador-, Casa Fermín basa su cocina en el producto de temporada y de calidad, elaborando con éste platos clásicos con toques de vanguardia. De esta manera, la esencia de los platos de toda la vida se adapta a los tiempos actuales. Junto con el pescado y el marisco, la carne de caza es una de las señas de identidad de Casa Fermín.

Menús para todos los paladares

Además de contar con una carta, en Casa Fermín se ofrece un menú degustación para cada temporada, variando así los platos que se ofrecen para disfrutar de los mejores sabores y texturas de cada época del año. Destaca también el gran compromiso con la tierra y sus productos que demuestra la cocina de Casa Fermín, ya que siempre trabajan con ingredientes de proximidad. Para acompañar los platos, la bodega del restaurante está compuesta por más de 400 referencias nacionales e internacionales, la elección de las cuales va a cargo de un experto sumiller.

Si tienes la ocasión de acercarte y degustar la exquisita cocina de Casa Fermín, pero no sabes muy bien cuáles de todos sus maravillosos platos pedirte, puedes tomar inspiración de lo que comieron Meryl Streep y Antonio Banderas en su visita. Para comenzar, disfrutaron de una selección de entrantes, compuesta por un salpicón de bogavante, unas alitas escabechadas y unas anchoas con crema de queso Afuega’l Pitu. A esto lo siguió una maravillosa merluza del pinchu de Cudilero, la cual preparan con una emulsión de su jugo y pisto de tomate. El toque final lo dieron los postres, formado por una selección de helados y dulces típicos de Asturias, siendo las casadiellas la joya de la corona.