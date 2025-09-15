El restaurante más antiguo del mundo está en Madrid: tiene más de 14.000 reseñas y lleva tres siglos haciendo cochinillo asado junto a la Plaza Mayor

Los restaurantes no han existido siempre, han tenido un origen, como todo, y en este caso se encuentra en Madrid. Aparece en el Libro Guinness de los Récords como el más antiguo del mundo y, a pesar de estar celebrando este año su 300º aniversario, sigue estando lleno hasta las trancas como si acabara de inaugurarse. Su especialidad son los cochinillos y los corderos asados, así es desde 1725, cuando Madrid era tan solo una pequeña villa.