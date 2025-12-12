El restaurante de alta cocina asturiana que se esconde en medio de una Reserva de la Biosfera: en una aldea de 40 habitantes convertida en paraíso gastronómico

Visitar Texu no es únicamente disfrutar de un menú degustación. Es también un viaje a un rincón de Asturias poco conocido por el gran público, pero de una belleza arrebatadora. Y es también apoyar los pequeños pueblos y aldeas que, por suerte, cada vez más, viven también del turismo y la gastronomía. Esto está también muy relacionado con la historia de Texu y la historia de la apuesta vital de Fran Montes y Patricia Mera, pues su decisión de instalarse en Sobrescobio en diciembre de 2024 vino dada por encontrar en lo rural un espacio para desarrollar su creatividad y en un lugar en el que pudieran vivir y soportarse económicamente. Por estos motivos, Texu es un ejemplo de cómo la gastronomía no solo alimenta, sino que conecta y devuelve futuro a los pueblos.