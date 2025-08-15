América a fuego lento: un recorrido por las mejores barbacoas de Estados Unidos

Hay pocas imágenes tan asociadas a Estados Unidos como esta estampa: un grupo de robustos estadounidenses de mediana edad arremolinados alrededor de una parrilla en un jardín, carne de distintos cortes, niños rubios jugando al béisbol, cervezas en una nevera portátil... Y, sin embargo, la barbacoa nació mucho antes que EE. UU. (que en 2026 cumple, tan solo, 250 años). La primera referencia escrita a la barbacoa aparece hace cinco siglos en un texto español, la Colección de documentos inéditos del Archivo de Indias (1518), donde se menciona una costumbre culinaria de los indios taínos de La Española —isla que, en la actualidad, ocupa Haití y la República Dominicana—: “Salieron ciertos caciques con su gente con muchos venados asados; é puestos en sus barbacoas, (que quiere decir como artesas de allá, ó instrumentos en que pueden llevar mucha carne asada é cocida)...”. En contraposición, la primera aparición de barbecue en inglés se retrasó hasta 1697, fecha en la que aparece en un escrito del bucanero y explorador británico William Dampier.