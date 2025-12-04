Viaja al corazón de Extremadura a través de tres recetas típicas: aprende a cocinarlas en minutos

Estas recetas muy comunes en los hogares extremeños están ligadas a los productos del campo y la dehesa.

Extremadura está llena de platos deliciosos que, además, no son difíciles de preparar.
Extremadura está llena de platos deliciosos que, además, no son difíciles de preparar. / Mario Elias Munoz Valencia

La cocina extremeña es un reflejo fiel de su tierra: sencilla, sabrosa y ligada a los productos del campo y la dehesa. Desde sus embutidos y quesos hasta sus guisos tradicionales, Extremadura ofrece una riqueza culinaria única que combina historia, tradición y sabor. A continuación, presentamos tres recetas típicas extremeñas que constituyen la esencia de esta región: las migas extremeñas, la caldereta de cordero y la Torta del Casar con pimientos asados.

Adriana Fernández

Migas Extremeñas

Ingredientes:

  • 500 g de pan asentado (del día anterior)
  • 1 cabeza de ajos
  • 150 g de panceta o tocino
  • 100 g de chorizo
  • 1 pimiento rojo
  • 1 cucharada de pimentón de la Vera
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y agua

Preparación:

  1. Cortar el pan en trozos pequeños y humedecer ligeramente con agua y sal. Dejar reposar tapado durante unas horas.
  2. En una sartén grande, freír la panceta y el chorizo hasta que queden crujientes. Retirar y reservar.
  3. En el mismo aceite, dorar los ajos enteros y el pimiento troceado.
  4. Añadir el pimentón y, enseguida, el pan humedecido. Remover constantemente para que se impregne bien y no se queme.
  5. Cocinar a fuego lento hasta que las migas queden sueltas y doradas. Servir con la panceta y el chorizo por encima.
Migas extremeñas.

Migas extremeñas.

 / Wikicommons | DavidDaguerro

Caldereta de Cordero Extremeña

Ingredientes:

  • 1 kg de cordero troceado (preferiblemente de cabrito o cordero lechal)
  • 1 cebolla grande
  • 4 dientes de ajo
  • 2 hojas de laurel
  • 1 vaso de vino blanco
  • 1 cucharada de pimentón de la Vera
  • Aceite de oliva, sal y pimienta
  • Agua o caldo

Preparación:

  1. Salpimentar el cordero y dorarlo en una cazuela con aceite de oliva.
  2. Añadir la cebolla picada, los ajos y el laurel; sofreír hasta que la cebolla quede transparente.
  3. Incorporar el pimentón, remover rápidamente y agregar el vino blanco.
  4. Cubrir con agua o caldo y dejar cocer a fuego lento durante unos 45 minutos, hasta que la carne esté tierna.
  5. Rectificar de sal y servir caliente acompañado de patatas fritas o pan casero.
Cazuela con comida.

Cazuela con comida.

 / memoriesarecaptured

Torta del Casar con Pimientos Asados

Ingredientes:

  • 1 Torta del Casar
  • 2 pimientos rojos grandes
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y vinagre balsámico (opcional)

Preparación:

  • Asar los pimientos en el horno a 200 °C durante unos 30-40 minutos, dándoles la vuelta a mitad del tiempo.
  • Una vez asados, pelarlos, quitarles las semillas y cortarlos en tiras. Aliñar con aceite de oliva, sal y, si se desea, unas gotas de vinagre balsámico.
  • Calentar ligeramente la Torta del Casar para que su interior quede cremoso.
  • Servir los pimientos asados junto al queso fundente, acompañado de pan tostado.
Tags _
Extremadura
Gastronomía
cocina
platos típicos comunidad autónoma
España

Síguele la pista

  • Lo último