Quique Dacosta y Joan Roca zanjan el 'pique' de la gamba roja mediterránea: "Con permiso de Girona o Palamós, diría que es la mejor", y se sirve en un 3 estrellas Michelin junto a un castillo árabe

Junto con las anchoas de Cantabria y L’Escala y el pulpo gallego, el producto marítimo por excelencia de la gastronomía española es la gamba roja del Mediterráneo. Marisco favorito de muchos de los mejores chefs del país y cocinada de mil y una maneras (ya sea a la brasa, al ajillo o cocidas), la gamba roja es protagonista de infinidad de platos, cada uno con su propia personalidad.

Las gambas al ajillo son un imprescindible de la cocina española / Istock / Miguel Perfectti

Aparte de los dilemas presentados ante la mejor manera para presentar la gamba, la batalla eterna que involucra a la gamba roja mediterráneo es el mejor lugar para pescarla. Aunque a lo largo de todo el litoral mediterráneo se puede encontrar una excelente gamba roja, son dos los lugares que se disputan el primer puesto de este ranking, un primer puesto que lleva años sin decidirse.

Adriana Fernández

Y la ganadora es…

Los chefs Joan Roca y Quique Dacosta, ambos poseedores de tres estrellas Michelin, compartieron escenario en la inauguración de la 25ª edición del congreso gastronómico San Sebastián Gastronomika, celebrada en el año 2023. Lo hicieron con motivo de la presentación de “El Libro de la Gamba Roja”, libro que coescribieron y en el que exploran los caminos que cada uno a transitado para cocinar este tesoro del mar, y comparten algunas de sus recetas.

Durante la ponencia los dos chefs pusieron fin a la “rivalidad eterna”, tal y como la definía Joan Roca, entre la gamba roja de Palamós y la de Dénia, las dos más celebradas de todo el litoral español. Pero a pesar de esta rivalidad, la calidad de estas gambas empata tan pronto como los chefs la presentan en el plato. “Con el permiso de las de Girona o Palamós,” bromeaba Dacosta, “yo diría que la de Dénia es la mejor”.

Mientras que en el restaurante de Quique Dacosta la gamba se sirve hervida y enfriada, en Girona se acostumbran a cocinar a la brasa, y en la cocina del Celler de Can Roca la convierten en un “belachan de gamba”, en un “garum” o hacen con ella un destilado. Sea de la forma que sea, el buen sabor de la gamba roja está 100% garantizado.

Vanguardia frente al mar

Junto a la costa de la ciudad de Dénia, dominada por un castillo de origen islámico construido entre los siglos XI y XII, el Quique Dacosta Restaurante está reconocido como uno de los restaurantes más vanguardistas del mundo. Premiado con tres estrellas Michelin, el restaurante ofrece una de las experiencias gastronómicas más emocionantes y vibrantes que uno puede imaginar. Si eres amante de la alta cocina, y tienes ganas de degustar una buena gamba roja, no dudes en atreverte con este restaurante tan único.