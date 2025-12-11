El queso de cabra de La Rioja considerado uno de los mejores del mundo: una receta con 700 años que es Denominación de Origen Protegida

La industrialización del campo y el abandono del pastoreo en la segunda mitad del siglo XX pusieron al Queso Camerano al borde de la desaparición. Las cabras dejaron de poblar los montes riojanos y la elaboración del queso pasó a ser un recuerdo. Sin embargo, a principios de los años 2000 un grupo de queseros y ganaderos, con el apoyo de instituciones locales, emprendieron la tarea de recuperar la receta original de la mano de los ancianos de la sierra, reproduciendo las técnicas tradicionales adaptándolas a las exigencias sanitarias contemporáneas. El esfuerzo dio sus frutos en 2009, cuando la Unión Europea reconoció la Denominación de Origen Protegida Queso Camerano, avalada definitivamente en 2012. Desde entonces, el Camerano no solo volvió a las mesas riojanas, sino que se consolidó como uno de los quesos de cabra más apreciados del país.