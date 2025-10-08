Qué tienes que comer si viajas a Eslovaquia: los platos imprescindibles y los mejores restaurantes de Bratislava

Capítulo aparte merecen los licores eslovacos, desde el tatratea de té y hierbas con receta de los montañeses del Alto Tatra. Para los eslovacos, una bebida solo es verdaderamente “alcohólica” a partir del 40 % de alcohol por volumen. Sus aguardientes oscilan entre el 52 y el 72 %, y son famosos los de ciruela, pera, manzana y uva. Con todo, es el de enebro (borovicka) el elegido como bebida nacional y se caracteriza por su color claro y un sabor que recuerda a la ginebra seca pero mucho más fuerte. Para despedirnos de este país a lo grande, el pueblo de Slovenský Grob, cerca de Bratislava, celebra un menú festivo a finales de otoño que merece ser reseñado. Es el Husacie hody, que consiste en asado e hígado de ganso, lokse untados con su grasa, repollo estofado y strudel de cerezas.