Hay lugares donde la vida no ha cambiado. Los sábados por la mañana, los vecinos de los caseríos de Tolosaldea bajan a Tolosa con lo que han sacado de la huerta y lo colocan en los puestos del Tinglado, a orillas del río Oria. Entre la verdura, los quesos de Idiazabal y las guindillas de Ibarra aparecen las bolsas de alubias, oscuras y brillantes, que han hecho famoso el nombre de la villa en toda España.

Mercado de Tolosa, Gipuzkoa / Turismoa Tolosa

Durante siglos fue en este mercado donde los campesinos vendían el sobrante de la cosecha y desde aquí salía la legumbre hacia otras provincias, de modo que la alubia acabó llevando el apellido del pueblo que la comerciaba. Pero, pese a la fama, Tolosa es mucho más que sus alubias, y basta con un paseo siguiendo el curso del río, y a través de su casco antiguo, para entenderla. Así que vamos a descubrirla.

Sara Fernández García

Un paseo por la antigua capital de Gipuzkoa

Tolosa ocupa una vega en la que se juntan los ríos Oria, Araxes y Berastegi, a menos de 30 kilómetros de San Sebastián por carretera, y tiene algo más de 18.000 habitantes. Alfonso X la fundó como plaza estratégica en el camino entre Castilla y Navarra, y durante siglos fue una parada obligada en la ruta comercial que unía el reino navarro con los puertos del Cantábrico, una posición que le dio privilegios, palacios y peso político, hasta llegar a ser capital de Gipuzkoa.

El recorrido por la localidad empieza junto al río, en el mercado del Tinglado, también llamado Zerkausia, donde cada sábado se reúnen más de 60 puestos de verdura, fruta, huevos, pan y productos de los caseríos, y forma parte de un mercado que se celebra desde hace más de 760 años en tres espacios: el propio Tinglado para el producto local, la plaza de la Verdura para las flores y las plantas, y la plaza Euskal Herria para los comerciantes de fuera y los textiles.

El mercado de Tolosa se divide en tres estancias: El Tinglado, la Plaza Verdura y la Plaza Euskal Herria / Turismoa Tolosa

Desde el mercado se entra en el casco histórico, un entramado de calles estrechas y avenidas paralelas que se abren sucesivamente formando numerosas plazas. En 1503 un incendio arrasó buena parte de la villa, pero el trazado medieval todavía se reconoce al caminar. Entre los edificios que llamarán tu atención, la iglesia de Santa María, reconstruida después del fuego, es uno de los templos más representativos del gótico vasco, con tres naves, bóvedas de crucería y una fachada barroca. Muy cerca está la Puerta de Castilla, el antiguo acceso a la villa amurallada, aunque lo que se ve hoy incluye elementos añadidos en el siglo XVII.

Ermita de Nuestra Señora de Izaskun / Wikicommons / Uranzu

El paseo sigue por las casas señoriales del casco viejo, los palacios de Idiakez, Atodo y Aramburu, el Ayuntamiento barroco y el convento de Santa Clara, hasta desembocar en la plaza Euskal Herria. Fue uno de los primeros ensanches de Tolosa, mide unos 50 por 50 metros y en el suelo todavía se ven restos de la muralla medieval. Su edificio principal, que fue palacio de justicia, alberga hoy el TOPIC, el Centro Internacional del Títere de Tolosa, con ocho salas de marionetas de todo el mundo y la consideración de centro de referencia del títere en Europa. Para quien quiera estirar las piernas fuera del casco, la ermita de Nuestra Señora de Izaskun, en el vecino Ibarra, se asoma a toda la comarca desde la falda del monte Uzturre.

El mercado de Tolosa se divide en tres estancias: El Tinglado, la Plaza Verdura y la Plaza Euskal Herria / Turismoa Tolosa

Cómo llegar y cuándo ir

Si te has decidido a conocer Tolosa podrás visitarla de dos maneras, por carretera, a menos de 30 kilómetros de San Sebastián, o en tren, en la línea de cercanías de la ciudad contigua, a tan solo un paseo del casco antiguo. Si solo tienes un día, el que no puedes perderte es el sábado por la mañana, cuando se monta el mercado semanal de 8:00 a 14:00 en los tres puntos mencionados, y si tienes tiempo apunta: el sábado 19 de diciembre se celebra la Gabonetako Azoka, el mercado de Navidad con más de un centenar de puestos de producto vasco, conservas, repostería y artesanía en el casco histórico.

Para el resto del día, la oficina de turismo de Tolosaldea organiza visitas al casco histórico, por lo que no dudes en ponerte en contacto con ellos, ya sea por el teléfono o la dirección de correo facilitada en su página oficial.

Vistas de la ciudad de Tolosa. / Wikicommons / Manuel Farnlacher

Las alubias con sus sacramentos, el chuletón y los dulces de Tolosa

Ahora sí, las protagonistas. La alubia de Tolosa lleva el nombre de la villa, aunque buena parte de ella crece fuera del municipio. La denominación es más comercial que geográfica, porque la legumbre se cultiva en caseríos de toda Gipuzkoa y era el mercado de Tolosa el que la vendía. Hoy está protegida con el sello de calidad Eusko Label y se presenta en paquetes etiquetados que garantizan su origen. La más apreciada es la negra, pequeña, redonda y brillante, aunque en los caseríos también se ha comido siempre la de color rojo ladrillo.

Su defensa empezó a organizarse en 1989, cuando un grupo de tolosarras fundó la Cofradía de la Alubia de Tolosa para protegerla de las imitaciones, y cinco años después nació la asociación de productores Tolosako Babarrun Elkartea. De ahí salió la Fiesta de la Alubia, que celebró su XXXI edición el pasado 21 de noviembre con un mercado especial en el Tinglado, premios a la mejor alubia y a la mejor morcilla del año y alubiadas en bares y sociedades gastronómicas.

El plato se sirve siempre con sus sacramentos: berza cocida con ajos fritos, morcilla, chorizo, tocino o costilla y, en un plato aparte, las guindillas de Ibarra. El cocinero que más ha hecho por su fama es Roberto Ruiz, que entró con 23 años en la cocina del Frontón de Tolosa y pasó allí 25. Junto al técnico Martín Mantxo, Ruiz dedicó dos años a cocinar unas dos mil variedades de alubia tolosana, una veintena cada jueves, hasta dar con las que considera las mejores, y hoy su método se ha convertido en norma entre los aficionados: cocerlas durante horas solo con agua, sin meter nunca una cuchara en la olla y moviendo la cazuela por las asas para que el caldo espese.

Dónde comer alubias y qué visitar

Casa Julián (Santa Klara kalea, 6): el asador histórico de la villa. Abre a mediodía de martes a domingo y para cenar los viernes y sábados, y cierra en agosto.

Hika (Villabona, a unos 8 kilómetros): el restaurante de la bodega de txakoli Hika, donde cocina Roberto Ruiz y donde hay incluso un menú dedicado solo a las alubias con sus acompañantes. Tiene dos Soles de la Guía Repsol y un menú degustación de temporada de unos 100 euros.

TOPIC: abre los días laborables de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00, y los fines de semana y festivos de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30. Cierra los lunes y la taquilla se cierra media hora antes.

Para llevarse a casa: las alubias con Eusko Label se venden en paquetes etiquetados en el propio mercado de los sábados, junto a las guindillas de Ibarra y el queso Idiazabal.

El mercado de Tolosa se divide en tres estancias: El Tinglado, la Plaza Verdura y la Plaza Euskal Herria / Turismoa Tolosa

La otra gran tradición de la mesa tolosarra es el chuletón de buey. Julián Rivas tenía un bar en Tolosa donde servía bocadillos de jamón y vermú, y en los años cincuenta lo convirtió en Casa Julián, un asador que todavía conserva su aspecto antiguo. La villa coloca hoy dos casas en el ranking World's 101 Best Steak Restaurants. Para el postre, la villa tiene sus propios dulces, las tejas, los cigarrillos y los xaxus, y un museo del chocolate en el obrador de Rafa Gorrotxategi, donde él mismo o su hijo Armintz explican la historia de las máquinas y utensilios del oficio.