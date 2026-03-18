Este pueblo de Sevilla de apenas 5.000 habitantes tiene el mejor restaurante para ir con niños: "Con buenos precios y zona infantil con parque de bolas"

En este municipio de apenas 5.000 habitantes situado a 30 minutos de la capital hispalense, se ha convertido en una de las opciones favoritas de las familias de la provincia para disfrutar de su extensa carta de platos, donde las estrellas son sus carnes a la brasa, los pollos asados, las hamburguesas y las pizzas, y de la zona de ocio para que los más pequeños jueguen mientras los adultos disfrutan de la comida con calma.