El pueblo de Sevilla que repartirá este domingo jamón recién cortado y migas caseras: así puedes conseguirlos

Cortadores profesionales realizarán demostraciones en directo y ofrecerán sus platos a tres euros.

El pueblo que este domingo va a repartir jamón y migas caseras se encuentra en Sevilla
El pueblo que este domingo va a repartir jamón y migas caseras se encuentra en Sevilla / Fernando Campos Villafaina

Un municipio de Sevilla se convertirá en cuna gastronómica este próximo domingo con el I Encuentro de Cortadores de Jamón, que permitirá a los visitantes disfrutar de este producto recién cortado, así como migas caseras y barra "a precios populares".

La localidad que se llenará de vida y sabor será Cantillana, que durante este próximo domingo 18 de enero, celebrará la Fiesta de San Sebastián, patrón del municipio.

Cantillana, Sevilla

Cantillana, Sevilla

 / Wikicommons | Raulcantillan

Con motivo de esta efeméride, la Hermandad de la Soledad de Cantillana llevará a cabo este encuentro en el que varios cortadores profesionales harán muestras de su trabajo y ofrecerán sus platos de jamón recién cortado por 3 euros.

Adriana Fernández

Dónde se celebrará el encuentro y a qué hora

Además, durante este evento que arrancará a partir de las 13.00 horas en la Plaza del Llano, los usuarios podrán disfrutar de su servicio de barra a "precios populares", así como de una degustación de migas caseras.

"Invitamos a vecinos y a visitantes para compartir un buen día por una buena causa", señalan desde el propio Ayuntamiento sobre esta cita inédita cuyas ganancias irán destinadas a la Hermandad de la Soledad.

Además, a las 11.30 horas, el municipio celebrará una misa en honor a San Sebastián en el santuario de Nuestra Señora de la Soledad a las 11.30 horas, tras lo que se celebrará este encuentro de cortadores de jamón.

Una cita que busca no solo honrar a su patrón y ayudar a la hermandad, sino servir de punto de encuentro entre vecinos y visitantes en un evento lleno de tradición y gastronomía a través de los mejores bocados de la localidad.

Tags _
Sevilla
Pueblo
Andalucía
Comida
Gastronomía

Síguele la pista

  • Lo último