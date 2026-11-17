En este pueblo andaluz la Navidad llega antes de diciembre cada año. Cuando el otoño acaba de comenzar, aquí ya empieza a oler a mantecados, anís y chocolate por las calles. Es entonces cuando uno de sus reclamos más conocidos vuelve a abrir sus puertas: el Belén de Chocolate, una exposición que se ha convertido en una tradición para quienes buscan una escapada diferente antes de las fiestas. En 2026, la inauguración está prevista para el 10 de octubre y llega con una temática inspirada en el Mediterráneo.

Rute (Córdoba) / Istock / soniabonet

El municipio cordobés de Rute, encajado en plena Sierra Subbética a unos 94 kilómetros de la capital y a 635 metros de altitud, ronda los 10.000 habitantes, y cada Navidad multiplica su población con visitantes llegados para ver un reclamo que pocos pueblos pueden igualar: un belén hecho enteramente de chocolate, con más de 1.500 kilos de materia prima fundida cada temporada. No es casualidad que se le conozca, cada vez más, como "el pueblo de la Navidad".

Lucía Alfonso González

Los icónicos museos que merecen una visita (y mucho más)

Sería un error viajar hasta Rute únicamente para ver el Belén. El municipio cuenta con una larga tradición vinculada a la elaboración de anisados y dulces navideños, y el otoño es uno de los mejores momentos para acercarse a sus obradores y destilerías. Una parada interesante es el Museo del Anís, donde se puede conocer la historia de esta industria y el proceso tradicional de destilación en alambiques de cobre. También merece la pena visitar el Museo del Azúcar, dedicado al mundo de la repostería y a sus posibilidades artísticas.

Rute (Córdoba) / Istock / CaronB

En el casco urbano se levanta la Torre del Canuto, una fortificación ligada a la frontera entre castellanos y nazaríes durante la Reconquista, declarada Bien de Interés Cultural en 1985 y presente en el escudo municipal. En el centro del pueblo, las dos parroquias (Santa Catalina Mártir y San Francisco de Asís) conviven con edificios de aire regionalista como el Círculo de Rute, en la calle del Pilar, cuya autoría se atribuye a la escuela del arquitecto sevillano Aníbal González.

Mientras tanto, cabe destacar que más allá del núcleo urbano, el propio Parque Natural de las Sierras Subbéticas invita a calzarse las botas a aquellos viajeros más aventureros: senderos como el del Pinar de Rute se adentran en un paisaje kárstico de simas, cuevas y roquedos que tiene en La Tiñosa, con 1.570 metros, el techo de toda la provincia de Córdoba. ¿Qué más podemos decir? Pocos pueblos de este tamaño pueden presumir de tantos sellos y, sobre todo, de una Navidad que se puede oler, tocar y, quien se atreva, hasta morder.

Figuras de Picasso y Dalí en el Museo del Azúcar de Rute (Córdoba) / Wikimedia Commons

El Belén de Chocolate más singular de España

El gran reclamo navideño de Rute lleva la firma de Galleros Artesanos, una pastelería familiar con más de un siglo de historia que desde el año 2000 monta cada otoño el que numerosos medios describen como el belén de chocolate más grande de España. Cada edición se utilizan unos 1.500 kilos de chocolate (en algunas campañas la cifra ha rozado los 1.800), lo que lleva entre entre cuatro y cinco meses de trabajo y un equipo de siete maestros pasteleros para levantar un escenario de más de 50 metros cuadrados, con calles, templos y figuras que cambian de temática cada año.

La sierra de Rute (Córdoba) / Istock / nito100

Cada año, el montaje cambia de escenario y propone un recorrido distinto. En esta edición, las primeras pistas apuntan a un viaje por las ciudades, los paisajes y las civilizaciones que han crecido alrededor del Mare Nostrum. Entre las recreaciones anunciadas aparecen el Partenón de Atenas, las casas blancas y las cúpulas azules de Santorini, estampas de la Toscana italiana y paisajes volcánicos. Todo ello elaborado con chocolate y combinado con las escenas tradicionales de la Navidad.

Plantas de producción de Anís en Rute (Córdoba) / Istock / CaronB

La instalación suele abrirse al público desde mediados de octubre hasta el día de Reyes, cuando el propio belén se funde para convertirse en degustación popular. ¡Qué fantasía!