El pueblo donde comer uno de los mejores mariscos de Galicia: hórreos, vistas al mar y a media hora de Vigo

Los vecinos de Combarro están acostumbrados a tener los productos del mar de mejor calidad en su mesa: «mejillones recién sacados de las bateas, almejas finas, navajas, berberechos y pescados que llegan al puerto antes de pasar por la cocina». Con la vista de los hórreos sobre el mar de frente, locales como el restaurante Evoca o el Tintanegra ofrecen una combinación perfecta entre cocina moderna y amor por la tradición.