El pueblo donde mejor se come de España tiene menos de 4.000 habitantes: dicen que es el lugar donde probar "la auténtica cocina española de calidad"
Este pueblo tiene la receta perfecta para enamorarte con los ojos... y con el apetito.
Pasa por ser uno de los castillos celtíberos más importantes de la península, un asentamiento romano, una alcazaba musulmana y una ciudad de obispos; pero, sobre todo, y cada vez más, es uno de los puntos de referencia de la cultura gastronómica de España.
Además de su impresionante conjunto histórico, este pueblo recoge uno de los mejores alardes de oferta culinaria del país, conocido como “la capital del cabrito” y con dos restaurantes Estrella Michelín, con productos locales, cocina de entorno, y especialistas en pan artesanal.
Cocina de proximidad y consciente
La cocina de Sigüenza triunfa, entre otros muchos, por el cuidado, origen y cercanía con la tierra de su producto. Así, productos como el corzo o el jabalí, de caza local, regulada y consciente, son habituales en platos como los guisos o el estofado, típicos de la gastronomía española.
Con la llegada del frío, elementos como las setas, boletus o níscalos, clásicos del otoño peninsular, se vuelven indispensables en la cocina, especialmente cuando son recogidos por expertos em las cercanías del pueblo. Un producto que nada envidia a otro clásico de Sigüenza: la sopa castellana.
Pero no hay plato que opaque la fama de los famosos “reyes del horno” de Guadalajara. El cordero lechal y el cabrito, dos platos de horno de leña tradicional, mantienen su liderazgo como estrellas de la carta seguntina, gracias a la textura crujiente y el punto de la carne que consigue este estilo de cocina.
Si no quieres quedarte con las ganas, prueba su versión clásica en El Doncel, con una Estrella Michelín, donde hacen de los productos locales a la alta cocina.
El caso de esta villa es especialmente llamativo teniendo en cuenta que apenas cuenta con 4.000 habitantes, y no uno, sino dos restaurantes de referencia condecorados por su excelencia. En el Molino de Alcuneza, a las afueras, otra estrella Michelin ofrece una cocina artesanal famosa por su trabajo con harinas de granos antiguos y elaboración artesanal de pan de masa madre.
Además, no debes olvidarte de probar el cóctel del Fino Seguntino, los torreznos o "perdigones" y, de postre, las yemas.
Qué ver entre bocado y bocado
Pese a que la gastronomía es un plato fuerte de su patrimonio, no dejes de visitar su arquitectura, declarada Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural. Y para que no te dejes nada, aquí te dejamos una lista de sus cinco imprescindibles:
La Catedral de Santa María
Una robusta catedral fortificada de estilo románico y gótico. Con un aspecto imponente, cuenta con dos torres almenadas en sus laterales, un claustro gótico impresionante en su interior, y una colección de 16 tapices del siglo XVII.
El Castillo de los Obispos
Una monumental fortaleza del siglo XII de origen árabe, hoy convertido en Parador de Turismo. Una construcción impresionante de la que se cuenta que habita el fantasma de Doña Blanca de Borbón, esposa de Pedro I "El Cruel".
La Plaza Mayor
De estilo renacentista, está considerada como una de las plazas porticadas más bonitas de España. Pasear por ella es regresar a los mercados del medievo.
Las "Travesaños"
Conocidas así por su carácter estrecho y empinado, las calles del casco antiguo mantienen su trazado original, cubiertas de teja rojiza y balconadas de forja.
El Tren Medieval
Y si te preguntas cómo llegar, cualquier acceso es bienvenido, pero nada como el tren medieval que, desde Madrid, acompaña el viaje a Sigüenza con actores y trovadores “al estilo del siglo XII”.
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