El pueblo donde mejor se come de España tiene 15 bares por cada 1000 habitantes: situado a los pies de los Pirineos, lidera el récord nacional y es uno de los más bonitos del mundo

Situado en un entorno excepcional, al norte de la provincia de Huesca, muy cerca de la frontera de Francia, asoma Sallent de Gállego, uno de los pueblos más bonitos de España y, según los expertos, el pueblo donde mejor se come. Rodeado por algunas de las montañas más altas de los Pirineos, con picos que superan los 3000 metros, y el embalse de Lanuza a los pies, se trata de un lugar pintoresco que reúne en un mismo lugar patrimonio, naturaleza, gastronomía y actividades de montaña durante todo el año, y no solo durante la temporada de esquí. Y eso lo convierte en un destino de lo más especial.

Es uno de los pueblos más bonitos de España, y donde mejor se come. / Istock / BARBARA CEROVSEK

Es la capital histórica del Valle del Tena, uno de los valles más espectaculares del Pirineo aragonés, y se encuentra a unos 1305 metros de altitud, muy cerca de algunas de las estaciones de esquí más famosas de Aragón, como Formigal. De ahí que sea un pueblo de montaña tan apreciado en invierno para la práctica de deportes de nieve. Sin embargo, la fama de Sallent de Gállego se extiende incluso fuera de temporada, cuando el calor aprieta y las altas temperaturas hacen de las suyas también a la sombra de los Pirineos. Y está en sus bares.

Adriana Fernández

Sallent de Gállego ostenta un curioso récord, el de ser el pueblo de España con más bares por habitante: tiene aproximadamente unos 15,7 bares por cada mil habitantes, según un estudio elaborado por la patronal de hostelería. La afluencia de visitantes hace que exista una oferta de bares y restaurantes muy superior a la que necesitaría únicamente sus vecinos.

Nadie lo diría a simple vista, pero es el pueblo con más bares por habitante / Istock

Pero lo mejor es que no es solo una cuestión de cantidad, sino de calidad, porque la reputación de la gastronomía de Sallent de Gállego es ampliamente conocida en la zona, muy superior a lo que cabría esperar de un pueblo de su tamaño. Y no porque su cocina sea diferente o radical, sino por su capacidad de combinar tradición culinaria sólida e histórica con un nivel de restauración en alza, posiblemente impulsado por el turismo de esquí y de montaña.

Los pilares de su gastronomía

La cultura gastronómica de Sallent de Gállego se basa en varios pilares que podemos resumir en cuatro claves fundamentales y que tiene en su ganadería de montaña, posiblemente, el mejor exponente. Durante siglos, la economía del Valle de Tena giró alrededor de la trashumancia de ovejas y vacas, una tradición que define el protagonismo del Ternasco de Aragón, cuyas carnes a la brasa son sencillamente imprescindibles en la carta de los restaurantes del pueblo, junto a platos típicos como los guisos de cordero o los embutidos artesanales

El ternasco de Aragón es todo un emblema. / Istock

Por otro lado, la caza y la pesca son también habituales. En temporada, es más que probable encontrar carnes de jabalí, ciervo o corzo, además de truchas de los ríos pirenaicos, preparadas de forma sencilla para resaltar el producto. Esa es la clave. Y mucho producto local, desde setas y miel de montaña, a quesos de oveja y cabra, y verduras de temporada.

Excelentes vinos con Denominación de Origen

Todo ello no sería lo mismo si no estuviera acompañado en la mesa y en la barra con uno de los mejores vinos de España, los que nacen en territorio Somontano y que conforman una de las Denominación de Origen más singulares del país. Además de formar parte de la identidad culinaria de la zona, algunas de sus bodegas abanderan una manera de hacer vinos futurista y de vanguardia, llevando los vinos del Somontano a otro nivel.

Es lo que sucede en la bodega SOMMOS. Su arquitectura hace de esta bodega una de las más singulares del mundo, y todo un icono en la provincia: grandes cubos de acero y vidrio que parecen apilarse formando un enorme prisma geométrico en medio de los viñedos. El resultado es una imagen completamente distinta a la de las bodegas tradicionales de piedra que solemos asociar al vino español.

Y luego está la manera de hacer vino, apostando desde el principio por una elaboración muy tecnológica y por viñedos propios: a diferencia de muchas bodegas que compran uva a numerosos viticultores, SOMMOS trabaja con unas 355 hectáreas de viñedo propio, repartidas en diferentes suelos y microclimas del Somontano, con uvas que nacen entre los Pirineos y el valle del Ebro. Son sus matices los que también les hace muy especiales, y no hay barra en Sallent de Gállego que no cuente con sus referencias.