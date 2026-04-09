El pueblo donde mejor se come de España según los grandes chefs: está declarado Conjunto Histórico-Artístico, es el "balcón del Cantábrico" y allí se inventó la brasa moderna
Ha sido cuna de grandes personalidades históricas, es de los más bonitos del norte de España y, además, se come literalmente de lujo.
A quien le guste viajar tanto como comer, sabe que el peso que tiene cada una es muy similar. Comer bien en el destino que se visitapuede cambiar por completo la perspectiva del viaje. En el País Vasco hay un pueblo con poco menos de 3.000 habitantes que se alza con la corona de ser uno de los más bonitos y, al mismo tiempo, donde mejor se come de España. Lo dicen chefs de la talla de Martín Berasategui.
Uno de los restaurantes preferidos de Berasategui es el Kaia Kaipe, uno de los diversos templos gastronómicos que se ubican en el pueblo que ha visto nacer a personalidades como Juan Sebastián Elcano, el primer navegante en dar la vuelta al mundo, o Cristóbal Balenciaga, una eminencia de la alta costura. La villa se llama Getaria o Guetaria, está en la provincia de Guipúzcoa y la gastronomía ya es un símbolo para ella.
El epicentro de las brasas y la parrilla
Se encuentra entre Zumaia y Zarautz y su pasado marinero y ballenero aún está vivo en las calles del pueblo Conjunto Histórico. Tanto es así que los productos del mar en esta zona son auténticos tesoros. Se dice que la calle Nagusia, la principal, es donde se dice que se inventó la parrilla moderna. De principio a fin está cubierta de parrillas donde se cocinan besugos, rodaballos, rapes, txitxarros en plena calle, impregnando todo el pueblo de un agradable olor a brasa.
Después pasas junto a los locales y el olor es todavía mejor, mezclándose con el txakoli con Denominación de Origen Txakoli de Getaria (Getariako Txakolina en euskera). Se elabora con la uva que se recoge de los viñedos que rodean el pueblo y que parecen querer mirar al mar en una suerte de "balcón al Cantábrico", como también se suele llamar al pueblo. Mar, vino y gastronomía se funden en uno solo a través de los locales más sofisticados.
Los mejores restaurantes de Guetaria
Al frente del Kaia Kaipe está Igor Arregui, "el rey de la brasa" según Martín Berasategui. "Mariscos y pescados alucinantes, los mejores chipirones encebollados, percebes, centollas, rodaballos a la brasa... cualquier pescado aquí es recomendable", confesó en una entrevista para la Guía Repsol en 2018. Emplean producto local y de temporada y lo cocinan en la parrilla que está a la vista de todo el mundo.
Aunque el gran emblema es ElKano, una parrilla familiar con Aitor Arregui como líder. Es un restaurante que habla de la parrilla que ya usaban los marineros en el siglo XVI durante sus expediciones. Desde hace años, los pescaderos llevan sus mejores capturas a los Arregui, que centran su propuesta gastronómica en un menú degustación con productos cantábricos como langosta, cocochas, rodaballo, salmonete o bonito.
También destaca el Iríbar, que va por la tercera generación de la mano de Pili Manterola. También está especializado en la comida tradicional vasca y la parrilla de carnes y pescados. Sus cocochas de merluza al pilpil, su txangurro al horno o su sopa de pescado marinera son algunos de sus platos insignia. Y no se queda aquí, porque en Guetaria están los mejores helados del mundo según varios certámenes gastronómicos.
Dona Doni, un pequeño obrador conducido por Fernando Alberdi desde 2013, ha recibido varios premios por la calidad de sus helados como el Gelato Festival World Masters. Cuentan con sabores muy especiales como queso idiazabal con membrillo, txakoli con cítricos, manzana ezpeleta o higo cuando es temporada. Además, también elaboran polos de fruta de temporada. El postre perfecto para un recorrido por uno de los pueblos donde mejor se come de España.
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