El pueblo donde mejor se come de España según los grandes chefs: está declarado Conjunto Histórico-Artístico, es el "balcón del Cantábrico" y allí se inventó la brasa moderna

A quien le guste viajar tanto como comer, sabe que el peso que tiene cada una es muy similar. Comer bien en el destino que se visitapuede cambiar por completo la perspectiva del viaje. En el País Vasco hay un pueblo con poco menos de 3.000 habitantes que se alza con la corona de ser uno de los más bonitos y, al mismo tiempo, donde mejor se come de España. Lo dicen chefs de la talla de Martín Berasategui.