El pueblo donde mejor se come de Cataluña es la última villa medieval fortificada que existe en el litoral catalán

Si hay un plato que explica Tossa de Mar sin palabras, ese es el cim i tomba. Se trata de un guiso marinero tradicional elaborado con pescado de roca, patatas, ajo, tomate y alioli. Nació a bordo de las barcas, cuando los pescadores cocinaban con lo que no se vendía en la lonja. Hoy sigue siendo el plato identitario del municipio y se mantiene más vivo que nunca en restaurantes como Can Sophia, situado dentro de la Vila Vella. Allí se respeta la receta original, ¡demostrando que no todo necesita reinterpretarse para seguir teniendo sentido!