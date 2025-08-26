El pueblo donde mejor se come de Cantabria: 60 habitantes y el mejor cocido montañés de España
Un acogedor pueblo de apenas 60 habitantes, rodeado de naturaleza y con una oferta gastronómica que podría ser de las grandes ciudades de España.
A la hora de visitar nuevos lugares, una de las actividades más importantes es empaparnos de sus tradiciones y culturas. Gracias a esto podemos conocer la historia y origen de la zona y disfrutar de sus tradiciones y fiestas como uno más. Hay muchas formas de aprender sobre la cultura de un lugar, pero una de las más divertidas es a través de su comida. La gastronomía típica de una ciudad o un pueblo puede reflejar una amplia variedad de características sobre este: los productos más utilizados, el método de elaboración de los platos, o incluso el cómo las técnicas culinarias se han ido adaptando al paso de los años.
Una de las mejores zonas donde disfrutar de buena comida es el norte de España. Lugares como Vigo o Bilbao son perfectos para realizar una ruta gastronómica, pues cada uno ofrece sabores únicos mediante elaboraciones totalmente distintas. Aunque si algo tienen en común es que la calidad del producto no es negociable, uno de los muchos motivos que hacen del norte de nuestro país un referente gastronómico a nivel mundial.
Pero dentro de toda esta variedad de lugares existe un pequeño pueblo donde, debido a sus increíbles elaboraciones gastronómicas, se alza como uno de los mejores lugares donde disfrutar de la comida. Nos desplazamos hasta Cantabria para hablar de Bárcena Mayor, en el municipio de Los Trejos. Bárcena Mayor es una pequeña localidad de aproximadamente 60 habitantes que destaca por su amplia oferta de elaboraciones típicas de Cantabria. Pero hay una que sin duda resalta por encima del resto: el cocido montañés.
Un pequeño pueblo con un plato ganador
Bárcena Mayor es una pequeña localidad con mucho encanto rodeada de frondosa y verde naturaleza. Este pueblo es considerado uno de los más bonitos de todo Cantabria, pues el paisaje natural de la zona se funde entre sus calles y casas de piedra, dando como resultado un pueblo perfectamente integrado en el entorno. Además, por el pueblo pasa uno de los ríos más bonitos con las aguas más claras del norte de España, el río Agorza. Esto hace que este pequeño pueblo se convierta en un lugar ideal para una escapada tranquila en una localidad llena de vida y encanto.
A pesar de no ser un pueblo que destaque por su tamaño, Bárcena Mayor cuenta con uno de los galardones más destacados del mundo gastronómico, pues en este pueblo se elabora el mejor cocido montañés. Este es un guiso típico de Cantabria muy contundente hecho a base de alubias blancas, berza, carnes y embutidos ahumados. Este guiso tan completo y delicioso es típico de los meses más fríos, algo que en Bárcena Mayor conocen muy bien, pues la temperatura máxima que han alcanzado este mes de agosto ha sido de 24º, mientras que la mínima roza los 14º.
El premio al mejor cocido montañés lo otorga la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria en su X ruta de los pucheros, y el vencedor ha sido el restaurante “La Solana”. Este restaurante es una de las mejores opciones para disfrutar de platos típicos de Cantabria, que destacan por ser tan variados como contundentes. En su carta podemos encontrar, entre otras muchas propuestas, raciones como las de anchoas del cantábrico con pimientos rojos, los pimientos rellenos de bacalao, el cachopo de serrano y queso o la tabla de embutidos y quesos.
Otros lugares donde comer en Bárcena Mayor
Otros restaurantes donde disfrutar de la gastronomía típica de Bárcena Mayor son, por ejemplo, el restaurante “El Puente” o el mesón “La Jontana”. “El Puente” cuenta con una enorme variedad de carnes y pescados donde destaca el entrecot con salsa de queso picón, el chuletón a la piedra, el lechazo asado, el bacalao a la montañesa con salsa y verduritas o la trucha rellena de jamón ibérico y queso. El local presenta una imagen tradicional y muy cuidada, con un precioso patio donde disfrutar del limpio aire de Cantabria.
Por otro lado, el mesón “La Jontana” comparte con “El Puente” esa imagen de establecimiento tradicional, transmitiendo desde un primer momento la sensación de comida casera con productos de calidad. En su carta encontramos primeros platos como el cocido montañés, la tabla de fritos con croquetas, morcilla y rabas, o los judiones con jabalí. De segundos platos podemos elegir entre las chuletas de tudanca, el solomillo de venado con salsa casera, los medallones de cerdo con salsa de setas o la hamburguesa tudanca con cebolla caramelizada y queso azul.
Cómo llegar a Bárcena Mayor
Par llegar al pueblo de Bárcena Mayor, en caso de salir de la ciudad de Santander, tomaremos la vía A-8. Esto nos llevará aproximadamente 1 hora y 5 minutos. Por otro lado, si salimos desde Oviedo, la mejor ruta será de igual manera por la A-8, aunque la duración del viaje aumenta. Desde la ciudad de Oviedo, llegar hasta Bárcena Mayor nos tomará alrededor de 2 horas y 5 minutos.
