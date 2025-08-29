El pueblo donde mejor se come de Asturias: mariscos y pescados cerca de un precioso puerto pesquero
Sus preciosas y coloridas casas ubicadas muy cerca del puerto hacen de este pueblo uno de los más bonitos del norte, donde además se come de maravilla con productos naturales y de la más alta calidad.
Asturias es uno de esos lugares que no puedes visitar sin antes tener pensada una ruta gastronómica. El norte de España destaca, entre otras cosas, por tener una de las mejores gastronomías del mundo. Destacan ciudades como San Sebastián, Bilbao o Logroño, que año tras año son capaces de reinventarse e innovar sin perder la esencia de los platos tradicionales de cada lugar. Pero si hay un destino donde disfrutar al máximo de productos naturales y elaboraciones únicas, ese es Asturias.
El Principado de Asturias es una comunidad autónoma de España que cuenta con más de un millón de habitantes. Entre sus platos más destacados encontramos la fabada, el pote, el chorizo a la sidra, el pitu de Caleya o el famoso cachopo asturiano. Esta amplia variedad de alimentos, junto con los altos estándares de calidad que mantiene hace de Asturias un destino perfecto si buscas añadir buena comida a tu viaje de verano.
Dentro de esta comunidad autónoma hay una enorme cantidad de pueblos y ciudades, cada uno su oferta y tradición gastronómica, pero si buscas lo mejor de lo mejor en tus vacaciones, este es el pueblo indicado. Un precioso destino rural costero con uno de los puertos más impresionantes de España, hablamos de Cudillero, en Asturias.
Cudillero es una localidad en Asturias cuenta con aproximadamente 5.000 habitantes y es una de las más bonitas de nuestro país. Sin duda, una de las ubicaciones más destacadas es el puerto pesquero, un espacio tranquilo donde disfrutar de la suave brisa de la costa y el ir y venir de las olas del cantábrico. El puerto es la base de su gastronomía, pues los mariscos y pescados de la zona forman los cimientos de la que es la mejor gastronomía de Asturias, y una de las mejores del norte de España.
Dónde comer en Cudillero
Bar Casa Julio
Como era de esperar, la gastronomía de Cudillero está principalmente basada en productos del mar, y así lo demuestra el bar Casa Julio, uno de los más populares de la zona. Ubicado en la Plaza de la Marina, en pleno centro de la localidad, este acogedor y cuidado local presenta una carta repleta de platos deliciosos y de la más alta calidad.
A modo de entrante tenemos elaboraciones como la ensaladilla rusa con tartar de atún rojo, la pata de pulpo con padrón, papas y mojo, el huevo a 65º con habitas, gulas y langostinos o las alcachofas confitadas con foie y jamón. En cuanto a los pescados y mariscos destacan opciones tan variadas como las zamburiñas, los Mejillones al vapor, los lomos de lubina o el Tataki de atún. El bar Casa Julio también ofrece diferentes tipos de carnes, arroces y ensaladas, además de todo tipo de postres y tartas.
Sidrería El Remo
Otro de los mejores lugares donde comer en Cudillero es la Sidrería El Remo. Un establecimiento elegante perfecto para disfrutar de una comida agradable rodeado de buen ambiente y productos de calidad. Ofrecen una carta amplia y sencilla con distintas secciones. Los dos apartados con mayor oferta de platos son “Raciones” y “Pescados y Mariscos”, con elaboraciones como el pixín entero a la plancha, la parrillada de pescado, el bonito a la plancha, los fritos de bacalao, el pulpo a la plancha o las anchoas de Santoña con queso Vidiago.
Destacan sus recomendaciones, que únicamente encontramos dos: los Buchos (callos de merluza) y el Curadillo (conserva típica de Asturias). La Sidrería El Remo completa su carta con diferentes tipos de ensaladas, platos de cuchara, sartenes y cazuelas, embutidos y quesos, carnes y deliciosos postres caseros.
Casa Mari – Sidrería
Muy cerca del puerto encontramos Casa Mari – Sidrería, un restaurante que destaca por su amplia terraza, ideal para probar alguno de sus deliciosos platos acompañado del fresco clima de la costa. La carta de Casa Mari – Sidrería es directa y sencilla, donde destacan el pulpo a la gallega, las rabas, los langostinos a la plancha, las zamburiñas... En el apartado de carnes llaman la atención sus tres variedades de cachopo: cachopo de jamón y queso la Fontona, cachopo de cecina y queso la Fontona y el cachopo de cecina y queso de cabra.
Aunque sin duda, una de las opciones más demandadas por los clientes, y amantes de los cachopos, es el Tablón de cachopos. Este imponente plato está formado por cinco cachopos diferentes: el Vaqueiro, el de lacón cocido, el de bacon y queso de cabra, el de cecina y el de jamón serrano. La carta la completan sus mariscos, postres (caseros y no caseros), las especialidades de la casa y las cazuelas.
Cómo llegar a Cudillero
Para llegar al pueblo de Cudillero y poder disfrutar de su increíble gastronomía, en caso de salir desde Gijón, la mejor ruta será a través de la A-8, lo que nos llevará aproximadamente 40 minutos de viaje. Por otro lado, si salimos desde León, tomaremos las carreteras AP-66 y A-66. Este viaje durará alrededor de las 2 horas y 10 minutos.
