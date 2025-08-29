El pueblo donde mejor se come de Asturias: mariscos y pescados cerca de un precioso puerto pesquero

Cudillero es una localidad en Asturias cuenta con aproximadamente 5.000 habitantes y es una de las más bonitas de nuestro país. Sin duda, una de las ubicaciones más destacadas es el puerto pesquero, un espacio tranquilo donde disfrutar de la suave brisa de la costa y el ir y venir de las olas del cantábrico. El puerto es la base de su gastronomía, pues los mariscos y pescados de la zona forman los cimientos de la que es la mejor gastronomía de Asturias, y una de las mejores del norte de España.