El pueblo donde mejor se come de Andalucía tiene apenas 1000 habitantes: un paraíso de costa en el que el atún rojo es religión
Este pueblo no es solo uno de los más bonitos de España, también es uno en los que mejor se come; visitarlo es obligatorio.
En la Costa de la Luz hay un pueblo que vive mirando al mar y pensando en la mesa. Zahara de los Atunes, ronda los 1.360 habitantes censados, pero su nombre pesa como un sello de calidad en cualquier carta que se precie. Cuando sopla el levante y huele a salitre, aquí el producto manda y la cocina se vuelve honesta, directa, memorable.
Para chuparse los dedos
¿Por qué aquí se come tan bien? La respuesta es tan sencilla como ancestral: la almadraba. Cada primavera, los grandes túnidos atraviesan el Estrecho y las redes tradicionales (las mismas que se calan desde hace siglos) convierten Barbate, Zahara, Conil y Tarifa en un escaparate único del atún rojo de almadraba. Esa temporalidad marca la despensa, inspira a los cocineros y mantiene vivo un recetario que cuida el punto y respeta el corte.
Qué pedir (y cómo)
En Zahara el atún no es un plato; es un atlas de cortes. Del morrillo a la ventresca, del tarantelo a la parpatana, cada parte tiene su método, vuelta y vuelta, guisos cortos, toques cítricos… y siempre el atún como protagonista absoluto. Para los clásicos, el atún encebollado; para los que buscan juego, tatakis y marinados que subrayan la grasa noble del pescado. Y sí, entre bocado y bocado de “oro rojo”, cae una tortillita de camarones crujiente como manda Cádiz; en Zahara es habitual verla en la pizarra de bares y restaurantes.
La gran fiesta del producto
Si necesitas una excusa para venir con hambre, toma dos: la Ruta del Atún de Zahara (referente gastronómico con decenas de propuestas cada año) y, en paralelo, las rutas de localidades vecinas como Barbate. Solo por situarnos; en 2024 participaron 40 locales en la ruta zahareña, con tapas creativas que van de la tradición al guiño viajero. Prueba, vota, repite.
Dónde hincarle el diente
Aquí manda la barra animada y el producto impecable. Entre casas de comida marineras, templos del atún y propuestas más creativas, el patrón se repite; temporada, cercanía y cortes bien tratados. La escena local combina tabernas de toda la vida con direcciones contemporáneas; no faltan mesas que firman atarcitos perfectos, tostas de atún o cortes a la brasa que llegan con el punto exacto. Si vienes en temporada alta, reserva; si vienes fuera de temporada, disfruta del ritmo bajo y la fidelidad del público local.
El contexto que redondea el viaje
Zahara es pequeña, amigable y pegada a una playa inmensa que alarga la sobremesa con paseos de luz dorada. En verano, la población se multiplica, pero el espíritu es el mismo; producto y mar como hilo conductor. Ven en primavera si quieres vivir la almadraba en su apogeo; ven en otoño si prefieres mesas pausadas y cielos limpios.
Con apenas 1000 habitantes, Zahara de los Atunes defiende (bocado a bocado) su candidatura a pueblo donde mejor se come en Andalucía. No es postureo; es almadraba, oficio y respeto al producto. Y eso, aquí, se nota desde el primer plato hasta la última tortillita.
