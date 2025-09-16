El pueblo donde mejor se come de Andalucía tiene apenas 1000 habitantes: un paraíso de costa en el que el atún rojo es religión

En Zahara el atún no es un plato; es un atlas de cortes. Del morrillo a la ventresca, del tarantelo a la parpatana, cada parte tiene su método, vuelta y vuelta, guisos cortos, toques cítricos… y siempre el atún como protagonista absoluto. Para los clásicos, el atún encebollado; para los que buscan juego, tatakis y marinados que subrayan la grasa noble del pescado. Y sí, entre bocado y bocado de “oro rojo”, cae una tortillita de camarones crujiente como manda Cádiz; en Zahara es habitual verla en la pizarra de bares y restaurantes.