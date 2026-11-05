El pueblo ideal junto al mar para recorrer a pie y comer "los mejores langostinos de España": bodegas de manzanilla, un castillo del siglo XV y Doñana al otro lado del río

En 1951, un hombre llamado Fernando Hermoso abrió una pequeña taberna de vinos junto a la playa de un barrio de pescadores. Le llamaban "Bigote" desde los dieciséis años, cuando se dejó crecer el mostacho, y el apodo acabó en la fachada. Setenta y cinco años después, Casa Bigote la llevan sus nietos, César y Fernando, mientras su padre, con 80 años, sigue al frente de los fogones.

Vista de Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, desde las alturas. / Istock

El éxito del barrio de Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda, es indudable: unos langostinos que tienen fama de estar entre los mejores de España, criados en el estuario del río, a un paso de las marismas de Doñana.

Adriana Fernández

Primero, unas tortillitas

En Sanlúcar se habla de "arriba" y "abajo" en sentido literal. La ciudad vieja, Conjunto Histórico-Artístico desde 1973, se reparte entre el Barrio Bajo, pegado al río, y el Barrio Alto, encaramado a la colina, y lo normal es recorrerla a pie, subiendo y bajando cuestas.

Fachada mudejar de la Iglesia de Nuestra Senora de la O, en el Barrio Alto. / Istock

Las bodegas de manzanilla Como tierra de la manzanilla, Sanlúcar guarda la fama de sus bodegas, las únicas con Denominación de Origen propia de este vino, y en algunos casos, con una historia de más de dos siglos, como Delgado Zuleta, La Cigarrera e Hidalgo-La Gitana. Además, varias abren sus naves a visitas con cata, con precios entre diez o quince euros.

Casi todo el mundo empieza abajo, en la plaza del Cabildo, porque allí está Casa Balbino. El bar lleva abierto desde los años treinta y tiene fama por una cosa concreta: sus tortillitas de camarones.

Arriba, el castillo de los duques

Desde la plaza, las calles empiezan a empinarse. Arriba quedan la iglesia de Nuestra Señora de la O, la de Santo Domingo y el palacio de Orleans-Borbón, donde vivieron los duques de Montpensier y donde hoy trabaja el Ayuntamiento.

Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda / Istock

Por su parte, desde lo alto espera el castillo de Santiago, mandado construir a finales del siglo XV en una esquina de la vieja ciudadela. A la hora de evantarla se especificó además que su torre del homenaje se pareciera a la defendida por Guzmán el Buenoen Tarifa, en honor a las azañas. El castillo es gótico con detalles renacentistas, y no tuvo el mejor debenir: después de años de deterioro este sufrió un incendio a finales de los ochenta, pero finalmnete volvió a abrir tras ser restaurado. Hoy es lo que más visita la gente que llega a la ciudad.

Arquitectura de Sanlúcar de Barrameda, España. / Istock / Graeme Nicholson

Bajo de Guía y los langostinos

De vuelta al llano, el paseo termina en la orilla del Guadalquivir, en Bajo de Guía, el antiguo barrio de pescadores convertido en una hilera de restaurantes frente al río. Casa Bigote, con su distintivo Bib Gourmand de la Guía Michelin, es el más famoso, y sus langostinos son el plato de la casa, junto al pescado frito y los guisos marineros.

Desde esta misma orilla salieron también los viajes que cambiaron el mapa. Colón pasó por aquí en 1498, en su tercer viaje, y en 1519 partió del estuario la expedición de Magallanes y Elcano que acabaría dando la primera vuelta al mundo.

Calles de Sanúcar de Barrameda / pexels / Emilio Sánchez Hernández

Doñana, en la otra orilla

Desde las mesas de Bajo de Guía se ve la otra orilla del río, y lo que se ve es Doñana, el parque nacional que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad en 1994. Para cruzar basta con bajar al embarcadero. La visita más completa entra en el parque en 4x4 y vuelve en el Real Fernando, un barco que recoge a los visitantes en La Plancha, un antiguo poblado de chozas, y los devuelve a Sanlúcar después de una media hora de navegación por el Guadalquivir.

Parque de Doñana, a las puertas de Sanlúcar de Barrameda / Istock / Jacques van Dinteren

Funciona todo el año, aunque conviene saber que de octubre a febrero no sale los lunes, ni tampoco el día de Navidad y el de Año Nuevo.