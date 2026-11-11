El pueblo ideal junto al mar para recorrer a pie y comer "el mejor pescado a la brasa del mundo": viñedos de txakoli colgados sobre el Cantábrico y un monte con forma de ratón
Comer bien y disfrutar de un entorno bonito pueden ir de la mano en este precioso pueblo del País Vasco.
En el año 1519, Juan Sebastián Elcano se convirtió en el primer hombre en dar la vuelta al mundo. La expedición se inició con Fernando de Magallanes al frente pero, tras su muerte, fue Elcano quien tomó las riendas de la que se conocería como Expedición Magallanes-Elcano. Partió de Sevilla con el objetivo de buscar una ruta a las islas Molucas en Indonesia y acabó dando una vuelta completa al globo. De los 250 hombres que iniciaron el viaje, volvieron 18 con vida.
"Hemos descubierto toda la redondeza del mundo", dijo cuando regresó. Fue entonces cuando Guetaria o Getaria, en la provincia vasca de Guipúzcoa, se hizo un hueco en el mapa del país, puesto que es el lugar donde nació Elcano. Tiene poco más de tres mil habitantes, fachadas multicolores a los pies del mar Cantábrico y una gastronomía excelente -en palabras de chefs de la talla de Martín Berasategui- basada en la tradición marinera.
Brasas y vino en la calle
Se dice que es donde se come "el mejor pescado a la brasa del mundo", y es que las brasas forman parte del paisaje urbano. No hay rincón de la calle Nagusia donde no haya parrillas cocinando besugos, rodaballos, rapes, txitxarros... Hay quien afirma que en esta vía se inventó la parrilla moderna, pues es donde nació el concepto actual de asador de pescado al aire libre. El olor a brasas, a pescado recién hecho y a txakoli inunda todo el centro de Getaria.
El pescado a la brasa de Getaria no solo es delicioso, tratándose además de un producto recién pescado del Cantábrico, sino que es el acompañamiento perfecto al txakoli o chacolí -y viceversa-. Este vino tradicional vasco cuenta en este pueblo con la Denominación de Origen Txakoli de Getaria (Getariako Txakolina en euskera). Se elabora con la uva que se recoge de los viñedos que rodean la villa como si estuvieran colgados sobre el Cantábrico.
Los viñedos aquí son especiales, parecen querer asomarse al mar desde laderas y colinas escalonadas que descienden directamente hacia él. Los datos hablan por sí solos: alrededor del noventa por ciento de los viñedos se encuentran a menos de un kilómetro de la costa. Es lo que le aporta esa acidez vibrante, esa frescura y ese toque salino tan característico de este vino. Además, las vistas desde ellos son absolutamente espectaculares.
Un paseo por el casco antiguo
Lo mejor de Getaria es que puede recorrerse a pie perfectamente, así que disfrutar de la gastronomía y el vino se vuelve muy sencillo para aquellos que quieran empaparse del entorno. Es villa de pescadores, cuna de Juan Sebastián Elcano -que cuenta con varios monumentos-, pero también de Cristóbal Balenciaga, uno de los diseñadores más importantes de la industria de la moda. En el corazón del pueblo se puede visitar el museo dedicado al diseñador.
Es un pueblo tradicionalmente medieval, la época de mayor esplendor y de la que todavía se mantienen en pie algunos monumentos. Entre todos ellos destaca la iglesia del Salvador, un punto clave en el Camino del Norte a Santiago. El casco histórico está dividido en cuatro barrios rurales: Asquizu, Eizaga, Meagas y San Prudencio. Todos ellos salpicados de casas de piedra típicas de la zona. Todo con el monte San Antón de fondo, que dicen que tiene forma de ratón.
La función de esta atalaya era defensiva y de avistamiento de ballenas, pero actualmente es uno de los mayores reclamos de la villa. En el siglo XV se unió a tierra firme mediante un malecón artificial, creando la "cola" del ratón y asentándose el núcleo urbano de Getaria. Su silueta recuerda a la de un roedor tumbado sobre el mar, aunque ningún oriundo lo llamaría nunca así. Para llegar a él hay una ruta circular de menos de media hora, accesible para todo el mundo.
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