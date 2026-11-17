Cambados es uno de los pueblos más sorprendentes de Galicia y uno de los más interesantes de las Rías Baixas. Bajo esa estética de pueblo de pescadores con casitas de piedra y vistas al Atlántico, se esconde una villa histórica reconocida como la capital del albariño, con un conjunto histórico tan bien conservado que está reconocido Bien de Interés Cultural.

Cambados, el pueblo de Pontevedra donde los pazos del siglo XVI conviven con las casas de pescadores / Istock / David Andres Gutierrez

Ubicada junto a la ría de Arousa, en la comarca de O Salnés, la historia de Cambados tiene un origen curioso. Y es que el actual pueblo nació de la unión de tres núcleos históricos que durante siglos tuvieron identidades propias: Fefiñáns (la villa aristocrática, vinculada a las familias nobles, los pazos y el comercio); Cambados (centro administrativo y comercial); y Santo Tomé (el núcleo marinero, habitado por pescadores y mariscadores).

Adriana Fernández

Lejos de ser simplemente un acontecimiento de su pasado, esta triple personalidad todavía se siente y se percibe en tranquilo paseo por sus calles, ideales para recorrer a pie: en pocos metros, se puede pasar de una plaza señorial del siglo XVI a un barrio de casas marineras y callejuelas que desembocan en el mar.

Los rincones más bonitos para recorrer a pie

Como decíamos, Cambados tiene un recorrido muy agradecido y fácil de realizar a pie, porque los principales atractivos están conectados por calles y paseos peatonales. Si tuviéramos que elegir, estos son sus cuatro grandes protagonistas:

Ruinas de la antigua iglesia de Santa Mariña / Istock / David Andres Gutierrez

La plaza de Fefiñáns

Es la postal monumental de Cambados. Tiene más de 2.500 metros cuadrados y reúne el Pazo de Fefiñáns, la iglesia de San Benito y un arco-puente de piedra. El pazo comenzó a construirse en el siglo XVI por iniciativa de Juan Sarmiento y Valladares, consejero de Felipe II.

Las ruinas de Santa Mariña Dozo

Uno de los lugares más evocadores de Galicia. Se trata de los restos de una iglesia gótica del siglo XV, sin cubierta, cuyos arcos y muros conviven hoy con el cementerio. Tiene una atmósfera muy particular.

La Torre de San Sadurniño

Está en un pequeño islote frente al barrio marinero de Santo Tomé. Sus orígenes se remontan a una antigua torre de vigilancia medieval, vinculada a la defensa de la costa frente a las incursiones normandas.

El mirador de A Pastora

Permite contemplar el paisaje de O Salnés, la ría de Arousa y las islas de A Toxa y A Illa de Arousa.

Capital del albariño / Istock

Las mejores almejas de ría

Arrancábamos este texto diciendo que Cambados está en el corazón de la ría de Arousa, y eso es sinónimo de uno de los grandes espacios de producción marisquera de Galicia, el rasgo más característico de la identidad cultural y gastronómica de esta zona de España. En el caso de Arousa, la gran protagonista es la almeja, muy apreciada por su textura y su sabor.

Es el caso de la almeja de Carril, que más que una variedad es un sello de origen y calidad que distingue a las almejas cultivadas en los viveros o "parques de cultivo" de Carril (una parroquia marinera perteneciente a Villagarcía de Arosa, Pontevedra), cultivadas en la ría de Arousa.