El pueblo que está fascinando a los amantes de la gastronomía tiene 288 habitantes: ”Da igual lo que pidas, todo está buenísimo”

Pero volviendo a la comida, si hay algo por lo que destaca Almedíjar es por el restaurante El Castillo, especializado en carnes a la brasa. Ha sido mencionado por la Guía Repsol, que comentaron sobre él: “Se preocupa por el producto local con quesos, vinos, aceite y verduras de calidad y kilómetro 0”. Su éxito se debe en gran medida a que tiene una “propuesta sencilla”, que es lo que fascina a todo el mundo.