El pueblo que está fascinando a los amantes de la gastronomía tiene 288 habitantes: ”Da igual lo que pidas, todo está buenísimo”
Es un pueblo casi desconocido, pero cuenta con un restaurante que lo hace único
En España se goza de una excelente gastronomía que no distingue de fronteras: allá donde vayas, tendrás un plato caliente y delicioso esperando. Así es la tradición española y, sobre todo, eso es lo que distingue también unas regiones de otras. Cada una tiene algo único y diferente, comidas típicas como el cocido en Madrid, el cachopo en Asturias, el salmorejo en Córdoba o la paella en Valencia.
Todas estas recetas son las más representativas, pero si nos adentramos en los pueblos más recónditos, nos topamos con una riqueza gastronómica aún mayor. Es lo que sucede en Almedíjar, una localidad de Castellón de tan solo 288 habitantes. Aunque pase totalmente desapercibido para muchas personas, cuenta con rincones espectaculares y una tradición gastronómica que deja a todo el que la degusta con la boca abierta.
Se encuentra en plena Sierra de Espadán, en la comarca de Alto Palancia. El entorno natural es uno de sus mayores atractivos, aunque también llama la atención el casco antiguo, con los restos de su muralla medieval o la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles. Así como los vestigios del antiguo Castillet o el Castillo del Monte de la Rodana, que se puede contemplar desde el pueblo en lo alto de una montaña.
El restaurante más famoso de Castellón
Pero volviendo a la comida, si hay algo por lo que destaca Almedíjar es por el restaurante El Castillo, especializado en carnes a la brasa. Ha sido mencionado por la Guía Repsol, que comentaron sobre él: “Se preocupa por el producto local con quesos, vinos, aceite y verduras de calidad y kilómetro 0”. Su éxito se debe en gran medida a que tiene una “propuesta sencilla”, que es lo que fascina a todo el mundo.
La primera vez que abrió sus puertas fue en el año 1999 y, desde entonces, no ha hecho más que atraer a cientos y cientos de clientes venidos de todos los rincones del país. En portales como TripAdvisor tiene una calificación muy elevada, de 4,3 sobre 5; y está plagado de reseñas positivas. Una de ellas dice así: “Lo hacen todo de categoría. Muy aconsejable. La comida de alta calidad, el servicio muy bien”.
Otros usuarios dicen: “Muy buena comida, muy buena atención y comedor muy agradable. Buena carne, bien tratada, bien servida. Para volver, los postres buenísimos”; “Excelente trato y comida. Da igual lo que pidas, todo está buenísimo. Destacar la carne y las mollejas de pato. Los postres rematan una buena comida”; “Los que somos de la zona lo conocemos bien y al menos un par de veces al año cae”.
Qué se come en El Castillo
En la carta destacan platos como la fondue de sobrasada con dulce de pimiento y yema, la degustación de quesos artesanos de Almedíjar o las patatas a lo pobre con gueña y huevo de corral. Por otra parte, ofrecen una gran variedad de carnes a la piedra que se sirven con verduras y patatas: chuletón de buey, entrecot de buey, solomillo de buey, magret de pato, solomillo de cerdo a las hierbas y secreto de cerdo ibérico.
Entre los postres, que casi todos los comensales destacan en sus comentarios, hay para todos los gustos, desde la crema de mascarpone con fondo de mango y dulce de leche, hasta las torrijas con helado, pasando por la crema de melocotón a la menta o la copa de chocolate. De su bodega son muy atractivos los vinos del propio pueblo: Señorío de Almedíjar, Alma de vid y Rodeno. Ideales para acompañar la excelente comida.
