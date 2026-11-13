El pueblo que enamoró a Camilo José Cela y tiene "la mejor miel de España": en el corazón de la Alcarria, tiene un palacio ducal renacentista, una colegiata con tapices flamencos del siglo XV y conventos fundados por Santa Teresa

En España, casi cada pueblo tiene algo que lo identifica, y en esta etiequeta concreta qeu sale de manera orgánica con la histroia de cada destino, la mesa sueloe estar presente. Xixona tiene su turrón, Jabugo su jamón, Almagro berenjenas y Tolosa alubias, y a menudo ese producto es lo primero que viene a la cabeza al oír el nombre, antes incluso de la imagen del propio pueblo.

Casco antiguo de Pastrana en Guadalajara / Istock

En la Alcarria, la comarca de páramos y valles que se reparte entre Guadalajara y Cuenca, ese producto es la miel. Los campos de romero, espliego y tomillo que cubren sus laderas dan a la miel un sabor que ya se ha registrado con Denominación de Origen Protegida, mientras que la propia región ha pasado a ser la meca a la que cada año vuelven los apicultores para celebrarla. Y su epicentro es Pastrana, villa ducal de algo menos de mil habitantes que, además de una divertida feria, guarda un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Redacción Viajar

Pastrana, en el corazón de la Alcarria

El pueblo de Pastrana está en el sur de la provincia de Guadalajara, a unos 755 metros y a una hora y media en coche de Madrid. La escena de su alrededor es la postal típica de la Alcarria, páramos calizos, valles y un monte repleto de plantas aromáticas. Es el mismo paisaje que recorrió a pie Camilo José Cela en 1946 para escribir su 'Viaje a la Alcarria'.

Colegiata de la Asunción en Pastrana / Istock / @jjfarquitectos

La elaboración apenas ha cambiado en lo esencial. Las abejas pecorean las flores en primavera y verano, los apicultores retiran los panales y extraen la miel, que se decanta por gravedad en depósitos de acero inoxidable para que se separen las impurezas. El reglamento de la Denominación de Origen Protegida, reconocida en los años noventa, no permite pasteurizarla, filtrarla de manera que pierda el polen ni calentarla por encima de 45 grados. Hay tres tipos. La de romero es muy clara y de aroma suave, la de espliego va del blanco al ámbar y tiene un aroma intenso y duradero, y la multifloral es la más oscura. Todas cristalizan con el tiempo y adquieren una textura cremosa.

XXXIII Feria Apícola Internacional Pastrana / Wikicommons / Gobierno de Castilla-La Mancha / Juan Echague/JCCM

El gran escaparate de esa tradición es la Feria Apícola Internacional de Pastrana, que en 2025 celebró su 44.ª edición y está considerada la más importante del sector en España. Se celebra cada mes de marzo, con puestos en la plaza de la Hora, catas y talleres.

De la plaza de la Hora a los conventos de Santa Teresa

Pero la miel es solo el princioio, y una vez uno llega a Pastrana no puede despegar los ojos de su patrimonio. Iniciamos el recorrido en la plaza de la Hora, una exposición de soportales presidida por el Palacio Ducal, impuesto como una mole de piedra dorada de planta rectangular con torres en las esquinas, obra de Alonso de Covarrubias. Su portada es de estilo plateresco, con columnas corintias y bustos esculpidos, y en su frente presenta dos pequeñas figuras que sostienen el escudo de los Mendoza. Además, el palacio guarda en su interior artesonados platerescos e impresionantes azulejos mudéjares.

Junto a la plaza empieza el barrio del Albaicín, el que poblaron unas doscientas familias moriscas traídas de las Alpujarras. Siguiendo la estructurahabitual, este se levanta en calles casi verticales, estrechas e irregulares llenas de giro y escalones flanqueados por paredes blancas. Para llegar al centro de la villa medieval sigue la calle de la Palma, la antigua calle principal, hasta la plaza de los Cuatro Caños, reconocible por su fuente de piedra.

La leyenda del palacio Según cuenta la leyenda en este palacio vivió recluida la princesa de Éboli por orden de Felipe II, y tal y como se dice solo le permitían asomarse una hora al día a una ventana enrejada que daba a la plaza, de ahí su nombre. Hoy el edificio pertenece a la Universidad de Alcalá.

Colegiata de la Asunción en Pastrana / Istock / @jjfarquitectos

Un poco más arriba se levanta la colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, construida junto a una antigua iglesia gótica vinculada a la Orden del Temple. En su antigua sacristía mayor se encuentra la amyor de las reliquias: los tapices de Pastrana, seis paños gótico-flamencos de finales del siglo XV, tejidos en lana y seda, recogidos en el Museo Parroquial de Tapices. Los cuatro principales miden unos diez metros de largo por seis de alto y narran las campañas de Alfonso V de Portugal en el norte de África, con el desembarco en Arcila, el asalto a la ciudad y la entrada en Tánger. El párroco Emilio Esteban los describía como "un maravilloso reportaje gráfico de historia".

La visita termina con las huellas de Santa Teresa, que llegó a Pastrana invitada por los príncipes de Éboli para fundar dos conventos de carmelitas descalzos. El de monjas, el de San José, es un conjunto de casas con una iglesia sencilla que hoy ocupan monjas concepcionistas franciscanas. El de frailes, a las afueras, se conoce como convento del Carmen, y en él fue maestro de novicios San Juan de la Cruz. Hoy guarda el Museo Teresiano, con recuerdos de la santa, y un Museo de Historia Natural.

Convento de La Concepción-Pastrana / Istock

Dónde comer y qué llevarse de Pastrana

La cocina de Pastrana es la de la Alcarria, con el cordero asado, las migas y las gachas como platos más reconocibles. En la calle Mayor, el Restaurante César es uno de los favoritos de los vecinos, con migas, pimientos asados con ventresca, mollejas de cordero y postres como la leche frita o la cuajada con miel. En el antiguo convento de San José, El Cenador de las Monjas sirve cocina tradicional y abre solo de viernes a domingo. Para el postre o para llevar, en la Pastelería Éboli se preparan dulces como las rosquillas, los dobladillos, los bizcochos borrachos o el bizcocho de nata y piñones.

Y nos queda la miel. El mejor recuerdo de Pastrana es un tarro de miel de la Alcarria, de romero, de espliego o multifloral, y para asegurarse de que es auténtica conviene comprobar que lleva la etiqueta de la Denominación de Origen Protegida. Si se viaja en marzo, la feria reúne en un mismo sitio a productores y envasadores de toda la comarca.