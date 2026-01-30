El pueblo costero de Galicia que debes visitar para disfrutar de buena comida en primera línea de playa: «El refugio del fin del mundo»

Pero los encantos de Malpica no terminan ahí. La zona destaca por dos elementos: la cerámica y los faros. Y es que en Buño, una de las parroquias del municipio, podremos encontrar una multitud de tiendas con piezas de barro típicas gallegas de gran calidad, así como diseños modernos e innovadores; todos elaborados con materiales de la zona.