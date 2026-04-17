El pueblo de 3.000 habitantes donde comer "el mayor manjar del mundo": recomendado por Martín Berasategui, es el paraíso del pescado y tiene una iglesia del siglo XIII
A orillas del Cantábrico, este pequeño pueblo vio nacer a una de las mayores figuras de la historia de la alta costura.
No es sorpresa para nadie cuando decimos que aquí en España se come de maravilla; tenemos una gastronomía de lo más variada y elaborada, cocinada siempre con los productos de la mejor calidad posible, y siempre en manos de expertos. Encima, además de ofrecer algunos de los sabores más exquisitos posibles, tiene unos precios muy asequibles.
A pesar de esto, cada uno tenemos nuestras propias predilecciones a la hora de escoger nuestro lugar favorito para disfrutar de una buena comida, ya sea con aires marítimos, más tradicional, cocinada a fuego lento, o con un toque moderno. Incluso los chefs más celebrados y premiados tienen sus preferencias, y si no que se lo pregunten a Martín Berasategui, que tiene muy claro cuál es el restaurante de España en el que más disfruta.
Disfrutar en la mesa
Conocido como el paraíso del pescado, pues aquí los productos del mar son los verdaderos protagonistas, el pueblo guipuzcoano de Getaria es uno de los grandes destinos gastronómicos de España. Gracias a su ubicación en la costa vasca, Getaria presume de tener algunos de los mejores platos de pescado del país, con un énfasis especial en las parrilladas, desde el exquisito rodaballo hasta el delicioso bonito del norte, cocinadas siempre de manera magistral. Fiel acompañante de las parrilladas de pescado es el txakoli, el vino blanco local, ligero y espumoso, con Denominación de Origen Getariako Txakolina.
Junto a restaurantes de toda la vida, en Getaria encontrarás restaurantes de alta cocina, en los que degustar la mejor cocina de vanguardia. Uno de estos restaurantes es el Kaia Kaipe, que basa su cocina en el producto local y de temporada, y que en el 2022 fue galardonado con dos soles de la Guía Repsol. También en una entrevista para la Guía Repsol en 2018, Martín Berasategui confesó que éste es uno de sus restaurantes favoritos, declarando “Para mí es el rey de la brasa. Mariscos y pescados alucinantes, los mejores chipirones encebollados, percebes, centollas, rodaballos a la brasa… cualquier pescado aquí es recomendable”.
Otro gran restaurante en Getaria es el Elkano, a los mandos del cuál está Aitor Arregi. Solo los pescados más frescos, prácticamente acabados de salir del mar, son los que entran en la cocina de este emblema del pueblo, famoso por sus parrillas y su elaborada propuesta gastronómica elaborada con los mejores productos del Cantábrico.
Junto a estos dos grandes restaurantes, algunos de los restaurantes más destacados de Getaria son el Iríbar, también especializado en los productos del mar, y el Politena, que además de la parrilla cuenta con una cuidada barra de pintxos, tanto tradicionales como actuales, siempre elaborados con producto de proximidad y de temporada.
Descubre Getaria
Getaria no es solo conocido por ser el paraíso del pescado. Una de nuestras personalidades más internacionales, y una de las figuras más importantes dentro del mundo de la moda y la alta costura, Cristóbal Balenciaga nació en esta localidad hace más de 130 años. Si te interesa la historia del arte de la moda, o simplemente quieres descubrir un poco más acerca de tan destacada figura, en Getaria se encuentra el Museo Cristóbal Balenciaga, con una exposición dedicada exclusivamente al modisto, una exposición compuesta por más de 1.600 piezas elaboradas por el diseñador.
En cuanto al patrimonio histórico y arquitectónico de la villa, destaca la Iglesia de San Salvador, un impresionante templo de estilo gótico construido alrededor del siglo XIV. Declarada Monumento Nacional en 1895, la iglesia, cuyas naves asimétricas ofrecen una experiencia muy peculiar, ha sido testigo de eventos históricos de gran relevancia, como la reunión fundacional de las Juntas Generales de Gipuzkoa en 1397.
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