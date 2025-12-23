El pueblo de Castellón de 288 habitantes que se ha convertido en el epicentro de los amantes de la gastronomía: “Su carne a la piedra es legendaria”
Un restaurante de excelente calidad situado en un pueblo de tan poco más de 250 habitantes.
Uno de los aspectos que hace a España conocida alrededor del mundo -a parte de su increíble patrimonio histórico y artístico, o la gran variedad de paisajes y rincones que ofrece a aquellos que visitan su territorio-, es la maravillosa gastronomía de la que podemos disfrutar en cualquier rincón del país.
Si nos centramos en regiones más concretas, además, podemos dar con platos más tradicionales y representativos de cada una de ellas, como el pulpo a Feira en Galicia, un buen gazpacho en Andalucía o el bacalao al Pil Pil en Euskadi. Es también el caso de Almedíjar, un pequeño y desconocido pueblo de 288 habitantes situado a una hora de Castellón de la Plana, donde se encuentra uno de los mejores restaurantes de toda la provincia.
El mejor restaurante de Castellón
Especializado en la carne a la piedra, el restaurante El Castillo abrió sus puertas en 1999. Con una oferta gastronómica sencilla, basada en productos de mercado y de cercanía, en 2021 recibió un solete de la Guía Repsol.
Fascinando a todo aquel que lo visita, y atrayendo a centenares de nuevos clientes año tras año, su extraordinaria calidad se ve reforzada por la puntuación de 4,3 sobre 5 con la que cuenta en la página web de TripAdvisor; todavía mejor es su calificación en Google, donde cuenta con un 4,5 sobre 5.
Las reseñas que podemos leer en ambos portales se deshacen en elogios hacia el restaurante. “No sé cuantas veces he ido ya y sigo disfrutándolo como el primer día”, lee una de las opiniones de Google; otro usuario comenta que “su carne a la piedra es ya legendaria en Almedíjar y alrededores”. Si nos trasladamos a TripAdvisor, podemos leer reseñas como “Da igual lo que pidas, todo esta buenísimo”; o “El listón lo habían puesto muy alto, pero han superado las expectativas”.
La carta de El Castillo
Como era de esperar, la gran protagonista en la cocina de El Castillo es la carne a la piedra. Servidas con una parrillada de verduras y patatas, ofrecen una selección de carnes de buey, pato y cerdo ibérico. En cuanto a los entrantes, destacan platos como las mollejas de pato con cebolla caramelizada, el mil hojas de foie y manzana con arrope, o los raviolis de calabacín rellenos de setas y queso gratinado.
Para terminar la comida con un toque dulce, los postres son también muy apreciados, siendo las torrijas con helado y la crema de mascarpone con fondo de mango y dulce de leche los grandes triunfadores; aunque como remarcan la gran mayoría de reseñas, todos los postres valen mucho la pena.
Descubriendo Almedíjar
La mejor manera para ir abriendo el apetito y disfrutar de una excelente comida en El Castillo, o, si prefieres, para hacer bajar la comida una vez hayas salido del restaurante, es darse una vuelta por las calles del pueblo de Almedíjar.
Además de sus callejuelas estrechas bordeadas por casas de paredes blancas, donde se pueden observar hermosos paneles cerámicos de entre finales del siglo XIX a inicios del XX, llaman la atención los restos de la muralla de origen medieval, el Castillo de la Rodana y el antiguo acueducto construido por los árabes.
Pero el gran atractivo de Almedíjar es su entorno natural, con maravillosos rutas para hacer senderismo: la Ruta de los Oficios, que lleva hasta un bonito bosque de alcornoques; la ruta que recorre los distintos acueductos moriscos de la zona; o un paseo por un tramo de la antigua calzada romana, el cual está señalizado.
