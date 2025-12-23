El pueblo de Castellón de 288 habitantes que se ha convertido en el epicentro de los amantes de la gastronomía: “Su carne a la piedra es legendaria”

Si nos centramos en regiones más concretas, además, podemos dar con platos más tradicionales y representativos de cada una de ellas, como el pulpo a Feira en Galicia, un buen gazpacho en Andalucía o el bacalao al Pil Pil en Euskadi. Es también el caso de Almedíjar, un pequeño y desconocido pueblo de 288 habitantes situado a una hora de Castellón de la Plana, donde se encuentra uno de los mejores restaurantes de toda la provincia.