El pueblo blanco a las puertas del mayor espacio protegido de España donde comer las mejores migas ruleras: perfecto para recorrer a pie y con un castillo en lo alto de la peña

En el siglo XVI, en este pueblo de la sierra de Jaén se emprendió una obra pensada para ganar espacio al río. El Cerezuelo bajaba por el centro del caserío, y lo cubrieron con una bóveda de piedra de más de 120 metros, una de las más largas de su estilo en Europa. Encima abrieron una plaza, y en la plaza empezaron a levantar una gran iglesia con tres naves, atribuida al taller de Andrés de Vandelvira, el arquitecto del Renacimiento andaluz.

Un pueblo repleto de casas blancas perfecto para otoño. / Istock / LuisMTapia

La iglesia nunca se terminó. Las riadas del siglo XVII y el fuego de las tropas francesas en el XIX dejaron en pie solo sus muros, abiertos al cielo, y el río sigue pasando por debajo. El pueblo no es para nada un desconocido, es uno de los lugares que todo el mundo debería visitar en España: así es la belleza y la gastronomía de Cazorla.

Adriana Fernández

De la Corredera a Santa María

Cazorla se recorre cuesta abajo y cuesta arriba, entre casas blancas encaladas, a 823 metros de altitud. El paseo puede empezar en la plaza de la Corredera, que los vecinos llaman la plaza del Huevo por su forma ovalada, y seguir por calles estrechas hasta la plaza de Santa María, la zona de bares del pueblo.

Iglesia de las Ruinas de Santa María / Istock

En ella está la fuente de las Cadenas, de 1605, y en un extremo las ruinas de la iglesia, que hoy se usan como auditorio al aire libre y hasta para celebrar bodas civiles. Desde la oficina de turismo, en los propios restos del templo, se organizan visitas guiadas para bajar a la bóveda y recorrer el túnel por el que corre el Cerezuelo.

El castillo de la peña

Desde Santa María, un camino sube junto al río hasta el castillo de la Yedra, que domina el pueblo desde lo alto del cerro. Se levantó sobre cimientos romanos y lo reconstruyeron musulmanes y cristianos entre los siglos XIII y XV, con huellas mudéjares. Hoy, su torre del homenaje y un edificio anexo acogen el Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir, con una sala de historia y otra dedicada a la vida tradicional de la sierra.

Castillo histórico de Yedra, en Cazorla. / Istock

Desde sus murallas se entiende la posición de Cazorla. Detrás del castillo empieza la sierra, y con ella el parque natural.

A las puertas de 209.920 hectáreas

El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ocupa 209.920 hectáreas, casi una quinta parte de la provincia de Jaén, y es el mayor espacio natural protegido de España. La Unesco lo declaró Reserva de la Biosfera en 1983. Su techo es el pico Empanadas, de 2.107 metros, y dentro nacen dos ríos: el Segura y el Guadalquivir, que brota en la Cañada de las Fuentes, a más de 1.330 metros de altitud.

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas / Istock

Sus montes guardan especies que no existen en ningún otro lugar del mundo. Entre ellas está la violeta de Cazorla, una planta que solo crece en estas sierras, y la lagartija de Valverde, un pequeño reptil también exclusivo del parque. En los bosques viven cabras montesas, ciervos, jabalíes y muflones, que se pueden ver en semilibertad en el parque cinegético del Collado del Almendral, y en el centro de cría de Guadalentín se trabaja para que el quebrantahuesos vuelva a criar en la sierra.

Sendero del Río Borosa en la Sierra Cazorla / Istock

Desde Cazorla, la carretera A-319 se adentra en el parque. En su kilómetro 18, a unos 30 kilómetros del pueblo, el centro de visitantes de la Torre del Vinagre ocupa un antiguo pabellón de caza, y de allí sale la ruta más conocida de la sierra, la del río Borosa: 19 kilómetros de ida y vuelta, unas siete horas de caminata, por un desfiladero que termina en dos lagunas de montaña. Más adelante, la carretera llega al embalse del Tranco, el mayor de la provincia, alimentado por el Guadalquivir recién nacido. Cazorla está a 121 kilómetros de Jaén.

Cascada de Osera, en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas / Istock

Las migas de la sierra

Las migas ruleras tienen su origen en La Mancha. Son pan duro desmigado y remojado durante horas, que se remueve a fuego lento con ajo, chorizo, tocino y longaniza hasta que queda suelto y meloso. El nombre tiene dos explicaciones: que, ya hechas, las migas ruedan por la sartén, o que hay que darles muchísimas vueltas para que salgan bien. Son un plato de pastores, nacido para aprovechar el pan que se endurecía, y se comen con uvas, granada o melón.

Migas ruleras. / Istock / JESUS DE FUENSANTA

En la sierra de Cazorla, las migas tienen dos caras. Las migas serranas se hacen con pan del día anterior, ajo y aceite de oliva, con chorizo y pimientos, y muchas veces llevan un huevo frito encima. La gachamiga, en cambio, se hace con harina en lugar de pan, y se fríe en la sartén con pimientos secos, chorizo y morcilla. Es comida de invierno y de monte, y se acompaña, como las manchegas, con fruta de temporada. Las dos se piden en las casas de comida tradicional del pueblo, sobre todo en los meses fríos, aunque conviene preguntar antes, porque no siempre están en la carta.

Plato de gachamiga / Wikicommons

Esas mismas casas son también las de la carne de caza de la sierra. El Mesón Don Chema y La Leandro, dos de los más valorados del pueblo, tienen el ciervo, la perdiz y el jabalí como platos fuertes. Para empezar, la tapa más típica es el rin-ran, un puré frío de patata con bacalao, cebolla, pimiento rojo seco, aceitunas, comino y aceite. El aceite es el de la casa: un tercio del término municipal está plantado de olivos, y su aceite tiene Denominación de Origen Sierra de Cazorla.

La plaza de Santa María y la de la Corredera concentran buena parte de los bares de tapas del pueblo, y en septiembre, del 14 al 18, la feria del Santísimo Cristo del Consuelo llena las calles.