El pueblo blanco donde se pesca el "oro rojo" de España usa una técnica Patrimonio de la Humanidad: se celebra desde hace 3.000 años y es el "mayor espectáculo de ingeniería artesanal" del país

Las costas españolas guardan muchos secretos, y este del oro rojo es uno de los más exquisitos, sin duda. Y es que hay un pueblo marinero que está considerado la cuna del oro rojo del mar: el atún rojo de almadraba. Quienes piensen que es exagerado considerar al atún rojo algo tan preciado como el oro, es porque no conocen las características que justifican ese apodo. Y creednos si decimos que están de sobra justificadas.

Adriana Fernández

Ponemos rumbo hasta las costas de Cádiz (¿dónde si no?) en busca de este rincón tan exquisito, una localidad marinera con mucha historia y personalidad, pero sobre todo sabor. Es Barbate, uno de los pueblos blancos de Cádiz y la cuna del atún de almadraba.

Barbate, uno de los pueblos blancos de Cádiz y la cuna del atún de almadraba / Istock / Arena Photo UK

Un pueblo de origen romano

La historia cuenta que fueron los fenicios quienes comenzaron a explotar los recursos naturales de manera organizada en el sur de la península, en especial el atún, desarrollando la técnica de la almadraba para su captura. Con ella, consiguieron generar toda una industria a su alrededor, la del salazón, que todavía hoy continúa.

Aunque Barbate ya era interesante mucho antes de la llegada de los fenicios. Durante el Imperio romano, el pueblo ya estaba muy bien considerado, tanto que fue el momento en el que se fundó el puerto de Baessipo, clave para entender la historia pesquera y de las salazones en la región andaluza.

En tiempos de los romanos, Barbate ya era un destino interesante para la pesca. / Istock

Qué es la pesca de almadraba

Más de 3.000 años después de que los fenicios la inventaran, todavía hoy se utiliza esta técnica ancestral y milenaria para capturar el atún rojo. Es la almadraba, un arte de pesca sostenible que está declarada Patrimonio de la Humanidad y que, por su sistema, está considerado por muchos como un “espectáculo de ingeniería artesanal”.

Utiliza un complejo entramado de redes, algo así como un laberinto, para capturar los atunes rojos durante su migración primaveral, desde el Atlántico al Mediterráneo, por el estrecho de Gibraltar. Eso es lo que hace de Cádiz en general, y de Barbate en particular, un punto estratégico.

En Barbate se organiza una fiesta tradicional coincidiendo con este momento del año, que se celebra entre los meses de abril y junio. El momento clave es cuando se produce ‘la levantá’, cuando los pescadores suben las redes y seleccionan los atunes, soltando los ejemplares más pequeños para garantizar la sostenibilidad de la pesca. Eso hace que la producción sea limitada y muy controlada, lo que encarece todavía más su precio.

El mercado de Cádiz, uno de los mejores lugares para comprar atún fresco. / Istock / Olga Parshina

Es una tradición que sobrecoge a los gaditanos, por la implicación histórica, económica y social, y que fascina a los visitantes, por la rudeza del momento y la espectacularidad de los ejemplares que se pueden capturar. Aunque algunos pueden alcanzar hasta los 400 kilos, lo normal es que ronden entre los 180 y los 250 kilogramos de media.

Dicho esto, no es de extrañar entonces que al atún de almadraba se le considere el oro rojo del mar. Por su alto valor económico, la calidad excepcional del producto (es un atún famoso por su textura e infiltración de grasa, que muchos lo comparan con la carne de wagyu, y de sabor intenso) y la rareza (Barbate es uno de los poquísimos lugares del mundo donde se realiza esta técnica). Degustarlo en Barbate es el mejor plan.