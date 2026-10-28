El pueblo blanco andaluz asomado al mar donde comer las mejores migas con sardinas de España: perfecto para caminar entre calles moriscas y terminar en el faro

El encanto de un pueblo no reside únicamente en la belleza de las calles, la historia de los edificios o la magia del entorno. También depende de cosas más tangibles como la gastronomía, algo que en España se valora en cada rincón. Cuando se habla de pueblos blancos andaluces son muchos los que aparecen en el imaginario. Se reducen cuando se añaden las vistas al mar y más aún las mejores migas con sardinas del país, hasta llegar a Torrox, en Málaga.

En este municipio al sur de la comarca de la Axarquía, entre las sierras de Tejeda y Almijara, se celebran la Fiesta de las Migas cada mes de diciembre, una fecha marcada en el calendario que, además, está declarada de Interés Turístico por la Diputación Provincial de Málaga. Las migas aquí son diferentes a las de otros puntos del país. Se elaboran con harina de sémola en lugar de pan, un alimento que se consideraba más contundente para los trabajadores del campo antaño.

Adriana Fernández

Las migas, que aparte de harina de sémola tienen otros ingredientes como aceite, ajos, agua y sal, se suelen acompañar con sardinas, típicas de la costa malagueña. Pero en la fiesta oficial se comen junto a la famosísima ensalada arriera, que lleva bacalao, aceitunas, cebolletas, naranjas fuertes y aceite. El último domingo antes de Navidad, Torrox se llena de curiosos para degustar estos platos típicos junto a vino de la tierra seleccionado en otro concurso.

El pueblo blanco con mejor temperatura

Más allá de la deliciosa gastronomía, Torrox destaca por otros muchos temas como la cantidad de días de sol al año. Esta joya de la Costa del Sol es considerado uno de los lugares con mejor clima de todo Europa, con una temperatura que ronda los 18 grados y la friolera de más de 300 días de sol al año. Aunque para conocerlo bien hay que saber que se divide en dos partes: la del pueblo y la de la costa y el puerto.

La plaza principal del pueblo de Torrox / Istock / kelvinjay

En Torrox pueblo nos encontramos con casitas blancas adornadas con flores multicolores, un gran ejemplo de tradición malagueña y andaluza. Por sus calles empedradas paseamos hasta rincones como la plaza de la Constitución, salpicada por edificios históricos como la iglesia mudéjar de Nuestra Señora de la Encarnación, el Ayuntamiento o el Palacio de la Hoya. De la antigua fortaleza que rodeaba el pueblo, solo se mantiene en pie la Torre Árabe del siglo XII.

Casas blancas con la iglesia de Torrox de fondo / Istock / Arena Photo UK

Este curioso e histórico lugar solo puede verse por fuera, pero aun así, merece mucho la pena. Al igual que el convento de Nuestra Señora de las Nieves, con un valioso artesonado cuyas dependencias se usan a día de hoy para celebrar eventos culturales. Repartidas por las calles hay estatuas que hacen referencia a tradiciones locales, como 'El Miguero', que alude al plato típico o 'El Toque de la Caracola', que se refiere a la manera de llamar a los jornaleros a comer.

De camino al faro

Al otro lado está Torrox Costa, la zona de playa que se extiende por más de cuatro kilómetros. A lo largo de este paseo aparecen algunas playas como Ferrara, una de las más grandes; El Morche, urbanizada y con todo tipo de servicios cerca; o El Cecinero, de las más tranquilas. Si seguimos caminando, llegamos finalmente al sorprendente Faro de Torrox, erigido sobre los restos de una antigua ciudad romana.

Faro de Torrox en Torrox Costa en Málaga / Istock / TONO BALAGUER

El faro se iluminó por primera vez en 1864 y, actualmente, tiene una altura de 23 metros. En 1905, el torrero Tomás García Ruiz, excavó por la zona con cierto conocimiento arqueológico y encontró restos de la villa romana Clavicum y de la factoría de salazones asociada a ella, que más tarde se usaría como necrópolis. Aquí se han encontrado también unas termas y un complejo alfarero para los envases de las salazones. En su interior alberga un museo marino visitable.