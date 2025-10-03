El pueblo de Aragón con una sola calle que esconde una joya gastronómica: "Alta cocina con acento rural"

La gastronomía aragonesa presume de ser referente en España con platos tradicionales y restaurantes que los elevan a la alta cocina. La comunidad cuenta con 11 restaurantes con estrella Michelín, de los cuales siete están en la provincia de Huesca, tres en Zaragoza y uno en Teruel. Algunos de estos establecimientos se encuentran en pequeños enclaves rurales, alejados del bullicio de las ciudades y con menos de 50 habitantes, para disfrutar de una experiencia sensorial completa.