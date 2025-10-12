Este es el pueblo andaluz elegido como en el que "mejor se come" por los expertos en viajes: está rodeado de naturaleza y combina tradición y modernidad

"Añade también algunas carnes y pescados para terminar de completar sus platos. Algunos de los más famosos son el revuelto de morcilla de Monachil, el solomillo de la sierra con guarnición o los tacos de bacalao frito con tomate", ha destacado la publicación sobre este restaurante que presenta un ambiente "rústico y acogedor", con una hermosa terraza desde la que se pueden ver los cerezos e higueras que rodean el lugar.