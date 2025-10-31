El primer restaurante de España en conseguir las tres estrellas Michelin: un punto de referencia para la élite social, cultural y política del país

Un año después, Oyarbide -que se formó con el gran Martín Berasategui- lo vendió al chef Íñigo Urrechu y su socio Manuel Marrón. Con un nuevo equipo, el restaurante ha dado un giro hacia la cocina francesa, en unión con la vasca, que ha sido la base desde sus inicios. Desde la web oficial, destacan que su objetivo es "recuperar la esencia y tradición de lo que fue el mayor templo gastronómico de nuestro país, adaptando la propuesta de valor de nuestra experiencia a las nuevas necesidades del siglo XXI".