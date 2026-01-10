El prestigioso restaurante de Sevilla que ha enamorado a Alejandro Amenábar: "Encantadores"

La gastronomía sevillana se ha convertido en uno de los principales atractivos y emblemas de la provincia, que se ha situado como uno de los destinos de obligada visita para los amantes de la cocina de calidad. Un territorio que conquista a base de buen producto, guisos tradicionales y platos caseros a todo tipo de personalidades y visitantes, como ha sido el caso del cineasta Alejandro Amenábar.